Европейским странам – членам Североатлантического альянса необходимо выделять дополнительно 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП по тратам на оборону. Об этом со ссылкой на немецкий Институт экономических исследований (IFO) пишет Financial Times.

Специалисты выяснили, что те европейские страны, которые не вкладывают необходимые для оборонных расходов НАТО денежные средства, также являются обладателями самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита на континенте. В их число входят Италия, Испания и Бельгия.

Несмотря на это, в стоимостном выражении в прошлом году больше всех на оборонные расходы Североатлантического альянса не потратила Германия. Берлин отдал на эту статью расходов в 2023 году на 14 миллиардов евро меньше, чем это требовалось для достижения целевых показателей военно-политического блока. Это произошло на фоне того, как немецкие власти смогли за последние десятилетия сократить этот разрыв вдвое.

На втором месте по недостаче оказалась Испания. Там этот показатель достиг отметки в 11 миллиардов евро. За ней следуют Италия (10,8 миллиарда евро) и Бельгия, оборонный дефицит которой составил 4,6 миллиарда евро. В материале подчёркивается, что в 2023 году эти три страны также вошли в число европейских государств, долг которых превышал 100% их ВВП.

"Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными ставками не имеют больших возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ — сократить расходы в других областях", — заявил экономист IFO Марсель Шлеппер, отметив, что в той же Германии после решения Берлина о сокращении субсидий на дизельное топливо начались акции протестов местных фермеров.