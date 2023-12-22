"Большая часть мира — за Россию": Кустурица в интервью Лайфу откровенно рассказал о политической обстановке

Сегодня большая часть мира стоит за РФ, вопреки кажущейся повсеместной отмене русской культуры, а что касается Сербии, то подавляющее большинство жителей страны поддерживает россиян. Такое заявление в эксклюзивном интервью LIFE doc сделал известный режиссёр Эмир Кустурица.

Режиссёр Эмир Кустурица дал эксклюзивное интервью Лайфу. Видео © YouTube / LIFE doc

"Почти 90% людей в Сербии на стороне России, так как в 2000 году они пережили бомбардировки и это им жёстким образом и окончательно показало, что история повторяется одинаково и что на Востоке есть лишь одна звезда, которая сияет для нас и показывает нам дорогу, я бы сказал. Так что в крови обычного народа Россия — братская страна, которая ни разу на нас не напала. Ваш царь Николай II принял участие в Первой мировой войне из-за нас, русские добровольцы в 1876 году приходили сюда, а сербы уходили на сегодняшний Донбасс и воевали, и в конце концов Красная Армия освободила Белград по дороге на Берлин", — сказал режиссёр.

Говоря о нынешней политической ситуации, Кустурица отметил, что сейчас осуществляется попытка установить новый мировой строй, в котором нет места демократии. В частности, по его мнению, выдвижение мультинациональными корпорациями старого Джо Байдена на пост президента США было сделано намеренно.

Также в ходе беседы режиссёр поделился ближайшими планами по реализации в России двух проектов. Один из них — "Мёртвые души" Николая Гоголя. Этот фильм Кустурица сделает под названием "Три женщины и мёртвые души". Предстоящая поездка в нашу страну для режиссёра, как он признался, является честью, потому что сейчас он "неподвластен идеологическим барьерам Евросоюза, где всем управляют группы, которые никем не избирались". Кроме того, во время интервью речь зашла и о великих коллегах Кустурицы, эстетике их кино и источниках вдохновения.

"Стэнли Кубрик, когда его спросили, кто является его кумиром, на основании каких фильмов он строил свою эстетику, ответил, что на основе советского режиссёра Всеволода Пудовкина", — подчеркнул наш собеседник, размышляя на эту тему.

Полное интервью с Кустурицей доступно в YouTube, "ВКонтакте" и ОК.