В Ханты-Мансийске подвели итоги Международного фестиваля "Дух огня". В этом году жюри были представлены более 40 киноработ начинающих режиссёров из России и 11 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Лучшие картины получили главный приз "Духа огня" — статуэтки "Золотая тайга".

Победителем международного конкурса стал фильм казахстанского режиссёра Асхата Кучинчирекова "Бауырына салу". Лента рассказывает о местной традиции, согласно которой, ребёнка передают на воспитание старшим родственникам. В российском конкурсе лучшим выбран фильм "Последняя цена" режиссёра Наура Гармелии, которому также достался приз зрительских симпатий. Картина повествует о жизни русской семьи в послевоенной Абхазии.

В Ханты-Мансийске подвели итоги Международного фестиваля "Дух огня". Фото © "Газпром нефть"

Одним из знаковых событий стал мастер-класс президента фестиваля — всемирно известного сербского режиссёра Эмира Кустурицы. Он посоветовал молодым кинодеятелям находить идеи в самой жизни и поиске в ней любви. "Если нет любви в жизни, её будет очень сложно показать в ваших работах. Я вам рекомендую: живите своей жизнью, наблюдайте за ней, именно реализм может привести к тому, что мы называем искусством".

Это уже второй "Дух огня", на котором я работаю. Это огромное удовольствие для человека, который может быть кинорежиссёром и президентом фестиваля одновременно. "Дух огня" — это сцена для молодых, которые приезжают со своими оригинальными темами и идеями. В России есть огромная традиция и особенная русская культура, много хороших историй, много хороших режиссёров и фильмов. Эмир Кустурица Режиссёр

В номинации компании "Газпром нефть" "За сохранение культурных традиций" специальным призом отмечен фильм "Ненормальный" режиссёра Ильи Маланина, который в конце марта выходит в широкий прокат. В центре сюжета — сложный путь одарённого пианиста, победившего тяжёлую болезнь благодаря занятиям музыкой. Жизнеутверждающая кинокартина основана на реальных событиях.

Также в рамках фестиваля прошёл спецпоказ короткометражных фильмов "Сибирская идентичность" и состоялась "Лаборатория кино" для старшеклассников ХМАО — Югры, где школьников познакомили с современным кинематографом и процессом создания фильмов.

В Ханты-Мансийске подвели итоги Международного фестиваля "Дух огня". Фото © "Газпром нефть"

В Ханты-Мансийске подвели итоги Международного фестиваля "Дух огня". Фото © "Газпром нефть"

В Ханты-Мансийске подвели итоги Международного фестиваля "Дух огня". Фото © "Газпром нефть"