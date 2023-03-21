Стас Пьеха угодил в больницу и показал видео из палаты

Певец Стас Пьеха попал в больницу из-за коронавируса. Исполнитель опубликовал видео в соцсетях, где он лежит под капельницей.

Стас Пьеха показал видео из больничной палаты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Стас Пьеха

"Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но "корону" тоже никто не отменял. Лечимся, всё окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!" – говорит на видео артист.

При этом Пьеха не уточнил, заразился ли он CoViD-19 или лечится от последствий перенесённой в прошлом году болезни.