Стас Пьеха угодил в больницу и показал видео из палаты
Певец Стас Пьеха рассказал, что попал в больницу из-за коронавируса
Певец Стас Пьеха попал в больницу из-за коронавируса. Исполнитель опубликовал видео в соцсетях, где он лежит под капельницей.
Стас Пьеха показал видео из больничной палаты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Стас Пьеха
"Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но "корону" тоже никто не отменял. Лечимся, всё окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!" – говорит на видео артист.
При этом Пьеха не уточнил, заразился ли он CoViD-19 или лечится от последствий перенесённой в прошлом году болезни.
Ранее Лайф сообщал, что народного артиста Александра Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Причиной оказался тромбоз. Певец перенёс операцию, после чего его выписали.
VK / Стас Пьеха