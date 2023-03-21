Вещи, от которых нужно срочно избавиться в 2023 году, чтобы не прослыть колхозницей
Как же легко в современном мире получить клеймо колхозницы! Стоит отвлечься на пару сезонов, и вот в гардеробе куча вещей, на которые стыдно смотреть. Исправляем ситуацию в срочном порядке.
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Сегодня мода меняется быстрее, чем когда-либо ранее. Чтобы быть в тренде, необходимо знать, что именно выбрасывать из своего гардероба. Для вас мы подготовили список вещей, от которых следует избавиться в 2023 году.
В трендах нет приталенных джинсовых курток
Что выбросить из гардероба в 2023 году. Фото © Shutterstock
Да, вы правильно поняли, этот фасон уже не в моде. Если всё ещё носите приталенную джинсовую курточку, то пора менять её на оверсайз-модель. Такая придаст образу лёгкости и свежести. Не забывайте, мода — это не только красиво, но и удобно.
Округлые очки перестали быть модными в 2023 году
7 вещей, которые вышли из моды в 2023 году. Фото © Freepik / halayalex
Округлые очки давно считались символом стиля и элегантности. Однако в этом году они уже не в моде. Лучше выбрать более необычную оправу в современном стиле, которая подчеркнёт вашу индивидуальность и неповторимость.
Мелкая плиссировка в одежде — антитренд
Мода-2023: как обновить свой гардероб. Фото © Shutterstock
Плиссированная ткань давно диктует модные тенденции, но только не в 2023 году. Этот тренд с мелкими деталями уже не актуален. Сегодня стоит выбирать юбки-карандаши и кожаные платья, которые подчеркнут женственность и хрупкость.
В 2023-м носить легинсы со штрипками немодно
Что носить в 2023 году. Фото © Shutterstock
Ранее этот вид легинсов был довольно популярным. Но в тренды весна-лето 2023 года не попал. Лучше выбрать простые лосины в базовых цветах, которые можно совмещать с белыми рубашками свободного кроя. Такой образ будет смотреться более стильно и современно.
Антитренд-2023: массивный шарф
Какие вещи уже не в моде: список устаревших трендов. Фото © Shutterstock
Большой шарф — это замечательный аксессуар, который подчёркивает ваш образ и защищает от холода. Однако в 2023 году этот тренд уже ушёл в прошлое. В этом году стоит выбирать иные варианты, которые придадут образу лёгкость и воздушность.
Кроссовки на толстой подошве
Антитренды 2023 года: что немодно носить. Фото © Shutterstock
Кроссовки на толстой подошве были "на стиле" несколько сезонов назад, их носили практически все модницы. Но, если хотите попасть в тренды весны-лета 2023 года, стоит заменить фасон на более минималистичный и на тонкой подошве. Такие кроссовки будут смотреться более изысканно и элегантно.
Сумка-бананка — антитренд 2023 года
Что носить, а что выбросить в 2023 году. Фото © Shutterstock
Эта удобная вещь давно входит в наш повседневный гардероб. Но, если хотите оставаться в трендах 2023 года, следует заменить аксессуар на небольшие сумки или рюкзаки. Но не стоит выбрасывать бананки совсем, ведь мода склонна к возвращению. Кстати, вот примеры сумок с актуальным фасоном.
Не забывайте следить за модными тенденциями и на время откладывать в сторону устаревшие вещи и модели, чтобы не получить клеймо колхозницы. Оставайтесь в тренде и выглядите стильно не только весной 2023 года, но и всегда.