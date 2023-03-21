СК показал видео работы следователей в квартире блогерши Митрошиной
Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk
СК РФ показал видео с места проведения следственных действий по уголовному делу в отношении блогерши Александры Митрошиной, которая подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов.
Судя по кадрам, следователи работают в квартире блогерши. Как ранее узнал Лайф, до переезда в Дубай Митрошина успела купить в Москве несколько квартир: апартаменты в "Москве-Сити" стоимостью от 40 до 70 миллионов, квартиру в Бутове и апартаменты в самом центре столицы, на Большой Дмитровке, возле Большого театра.
Следственные действия по уголовному делу в отношении блогера Александры Митрошиной. Видео © СК РФ
Напомним, вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн.