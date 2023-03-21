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21 марта, 08:56

СК показал видео работы следователей в квартире блогерши Митрошиной

<p>Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/alexandramitroshina_vk?z=photo-211266495_457240973/wall-211266495_49775" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> alexandramitroshina_vk</a></p>

Блогер Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina_vk

СК РФ показал видео с места проведения следственных действий по уголовному делу в отношении блогерши Александры Митрошиной, которая подозревается в неуплате более 120 миллионов рублей налогов.

Судя по кадрам, следователи работают в квартире блогерши. Как ранее узнал Лайф, до переезда в Дубай Митрошина успела купить в Москве несколько квартир: апартаменты в "Москве-Сити" стоимостью от 40 до 70 миллионов, квартиру в Бутове и апартаменты в самом центре столицы, на Большой Дмитровке, возле Большого театра.

Следственные действия по уголовному делу в отношении блогера Александры Митрошиной. Видео © СК РФ

Кто такая блогер Митрошина, которой вслед за Лерчеком грозит тюрьма

Кто такая блогер Митрошина, которой вслед за Лерчеком грозит тюрьма

Напомним, вслед за громким делом блогерши Лерчек СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Причина та же — неуплата налогов на многие миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, уже вышла на связь с подписчиками и объяснила, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн.

Александра Вишнякова
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