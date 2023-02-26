Какие сумки в тренде в 2023-м и как их носят иконы стиля — вдохновляемся примерами звёзд

В зависимости от того, что вы хотите сделать — придать образу шарм, превратить скучный наряд в ультрастильный или добавить яркий акцент, — важно правильно подобрать аксессуары. И сумка в образе играет далеко не последнюю роль, как многие привыкли думать. Это не просто баул для всех вещей, что нужны с собой. Давайте посмотрим на иконы стиля. Они докажут, что такой, казалось бы, небольшой элемент способен полностью изменить настроение наряда. Большие, миниатюрные, строгие или круглые — какие сумки в тренде в 2023-м и как их носят знаменитости?

Трендовая сумка с цепочкой, как у Карди Би

В трендах сумок 2023-го — яркие модели с цепочкой, и Карди Би отлично об этом знает. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amcardib

Карди Би, как всегда, эпатажна и верна себе. Её образ на фото вышел сам по себе нейтральным, а вот туфли на платформе и шпильке создают игривое настроение. Но не только они. Розовая двухцветная сумочка тоже выделяется. Рэперша наглядно показывает хейтерам, что в курсе трендов 2023-го, ведь выбрала сумку на ремешке с цепочкой.

Ирина Шейк выбирает практичную сумку-портфель

Модель Ирина Шейк к элегантному костюму подобрала стильную сумку-портфель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinashayk

Столько времени участвуя в модных показах, волей-неволей научишься различать тенденции. Шейк демонстрирует классический строгий чёрно-бело-синий образ, в котором вся одежда и аксессуары отлично сочетаются между собой. Кстати, сумка-портфель, которую модель держит в руке, — это тренд 2023 года.

В трендах-2023 есть и классическая прямоугольная сумка, как у Эммы Робертс

Классические квадратные и прямоугольные сумки, как у Эммы Робертс, тоже в трендах-2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmaroberts

Знаменитая ведьма из "Американской истории ужасов" тоже отличается умением красиво и стильно подбирать образы. Эмма Робертс не только модную сумочку прямоугольной формы прихватила, но и в целом создала себе монохромный чёрно-белый лук — с таким никогда не ошибёшься. На фоне стены яркого зелёного цвета актриса выглядит по-особенному прекрасно.

Дита фон Тиз любит всё необычное — в том числе и круглые сумки

Сексуальная Дита фон Тиз знает толк не только в танцах, но и в стиле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ditavonteese

Мечта многих мужчин Дита фон Тиз не раз доказывала всем, что имеет прекрасное чувство стиля. Помимо интересных образов, подчёркивающих очень тонкую талию, танцовщица выбирает не просто подходящие, но и трендовые аксессуары. В данном случае рядом с бедром иконы стиля расположилась круглая сумочка — такие в 2023-м на пике моды.

Яна Рудковская не отстаёт от трендов-2023, выбирая сумку-малышку

Продюсер Яна Рудковская демонстрирует, как в образ можно вписать модную сумку мини. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская не отстаёт от знаменитостей мирового масштаба. Сумки наша икона стиля любила всегда и подбирала правильно, за что ей большой респект. На снимке выше Яна доказывает, что модны в этом сезоне не только огромные макси-сумки, но и совсем малышки.

Супермодель Белла Хадид носит микросумочку

Супермодель Белла Хадид на фотосессии держит в руках трендовую в 2023-м микросумочку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ballahadid

Если говорить про размеры сумок, в трендах-2023 оказались ещё и микросумочки. То есть невероятно маленькие и выступающие исключительно как аксессуар, без практической составляющей. Но зато они вносят в образ интригу, изюминку и просто привлекают внимание своей необычностью. На одном из модных показов Белла Хадид как раз продемонстрировала такую микросумку.

А Джиджи Хадид, наоборот, предпочитает сумки побольше

Джиджи Хадид, в отличие от сестры, отдаёт предпочтение сумкам побольше и поярче. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gigihadid

А вот сестра Беллы Джиджи Хадид, наоборот, показывает, что самые удобные, практичные и красивые — сумки большого размера. Но это не значит, что аксессуар сразу становится скучным из-за своей "банальности". Например, в руках модели баул салатового оттенка с интересным дизайном. Такая яркая сумка точно станет акцентом в вашем образе.

Ким Кардашьян с макси-сумкой в тренде, как и всегда

Икона стиля Ким Кардашьян показывает, как правильно носить сумку размера макси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian