Елена Летучая рассказала, как чуть не провалилась под лёд
Российская телеведущая Елена Летучая рассказала, как едва не провалилась под лёд. В своём телеграм-канале журналистка поделилась, что делать в подобной ситуации и как смогла выбраться на берег без происшествий. В публикации Летучая также отметила пост Лайфа в соцсетях о утонувшем основателе группы Cream Soda Дмитрии Свиргунове.
Елена Летучая едва не провалилась под лёд. Видео © Telegram / Летучая Елена
"О том, как я чуть не утонула. Помните сцены в разных фильмах, как человек внезапно проваливается под лёд на реке, пытается выбраться, лёд всё больше трескается — и человек уходит под воду? Я на днях чуть было не стала героиней такой вот сцены", — поделилась она.
На кадрах видно, как Летучая ползёт на четвереньках к берегу. Подруга ей при этом подсказывает, что лучше передвигаться по тем местам, где видно больше белого цвета — там лёд толще. Журналистка отметила, что в тот момент "напугалась знатно". Она также дала несколько советов, как вести себя, если под вами треснул лёд. Летучая порекомендовала в первую очередь не паниковать и не делать резких движений, а также избавиться от "тяжёлой" одежды и вещей.
"Не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание и приступайте к немедленным действиям. Чем дольше вы в ледяной воде, тем опаснее для жизни. Первым делом широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться в воду с головой. По возможности лучше перебраться к тому краю полыньи, где меньше чувствуется течение", — отметила она.
Как писал Лайф, основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области. Он вместе с друзьями отмечал день рождения. Позже сообщалось, что тело музыканта нашли и опознали. Жуткое предзнаменование гибели Свиргунова нашли в строчках его песни. А экс-солистка коллектива сняла пророческий клип в день трагедии. Также Лайф публиковал видео последнего выступления группы. Сегодня, 21 марта, группа Cream Soda официально подтвердила гибель основателя коллектива Дмитрия Свиргунова.
Telegram / Летучая Елена