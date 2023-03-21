Елена Летучая рассказала, как чуть не провалилась под лёд

Российская телеведущая Елена Летучая рассказала, как едва не провалилась под лёд. В своём телеграм-канале журналистка поделилась, что делать в подобной ситуации и как смогла выбраться на берег без происшествий. В публикации Летучая также отметила пост Лайфа в соцсетях о утонувшем основателе группы Cream Soda Дмитрии Свиргунове.

Елена Летучая едва не провалилась под лёд. Видео © Telegram / Летучая Елена

"О том, как я чуть не утонула. Помните сцены в разных фильмах, как человек внезапно проваливается под лёд на реке, пытается выбраться, лёд всё больше трескается — и человек уходит под воду? Я на днях чуть было не стала героиней такой вот сцены", — поделилась она.

На кадрах видно, как Летучая ползёт на четвереньках к берегу. Подруга ей при этом подсказывает, что лучше передвигаться по тем местам, где видно больше белого цвета — там лёд толще. Журналистка отметила, что в тот момент "напугалась знатно". Она также дала несколько советов, как вести себя, если под вами треснул лёд. Летучая порекомендовала в первую очередь не паниковать и не делать резких движений, а также избавиться от "тяжёлой" одежды и вещей.