Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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29 марта, 12:00

10 фото питомцев, которые спят в таких странных позах, что не рассмеяться просто невозможно

У людей есть всего несколько поз, в которых они могут спать. С питомцами всё иначе: сколько пушистиков, столько и вариантов. Причём некоторые — ну очень смешные. Собрали 10 самых диких примеров.

"Наш котёнок спит только так", — priffet.

Фото © Reddit / priffet

Фото © Reddit / priffet

"Весьма... интересная поза для того, чтобы спать", — Poached_Polyps.

Фото © Reddit / Poached_Polyps

Фото © Reddit / Poached_Polyps

"Мой котёнок спит..." Rockyfeller.

Фото © Reddit / Rockyfeller

Фото © Reddit / Rockyfeller

"Это мой любимый кот. Как минимум потому, что каждый раз спит в самых безумных позах, которые только можно придумать", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Щенок друга нашёл, пожалуй, самую удобную позу для сна", — Sepoohroth.

Фото © Reddit / Sepoohroth

Фото © Reddit / Sepoohroth

"Наша Мишка совсем маленькая, но уже нашла любимую позу для сна", — Upvotes2805.

Фото © Reddit / Upvotes2805

Фото © Reddit / Upvotes2805

"Я просто не могла не поделиться тем, в каком виде заснул мой кот сегодня", — arabomar.

Фото © Reddit / arabomar

Фото © Reddit / arabomar

"Он постоянно спит в самых диких позах", — Theshivinator1.

Фото © Reddit / Theshivinator1

Фото © Reddit / Theshivinator1

"То, как спит наш Лео... впечатляет", — CatUnderYourLegs.

Фото © Reddit / CatUnderYourLegs

Фото © Reddit / CatUnderYourLegs

"Милее позы для сна просто не придумать", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

10 питомцев, уснувших в самых странных местах, и посмотреть на них — одно удовольствие

10 питомцев, уснувших в самых странных местах, и посмотреть на них — одно удовольствие

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Reddit / priffet, CatUnderYourLegs

Сергей Трофимов
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