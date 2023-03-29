10 фото питомцев, которые спят в таких странных позах, что не рассмеяться просто невозможно
У людей есть всего несколько поз, в которых они могут спать. С питомцами всё иначе: сколько пушистиков, столько и вариантов. Причём некоторые — ну очень смешные. Собрали 10 самых диких примеров.
"Наш котёнок спит только так", — priffet.
Фото © Reddit / priffet
"Весьма... интересная поза для того, чтобы спать", — Poached_Polyps.
Фото © Reddit / Poached_Polyps
"Мой котёнок спит..." — Rockyfeller.
Фото © Reddit / Rockyfeller
"Это мой любимый кот. Как минимум потому, что каждый раз спит в самых безумных позах, которые только можно придумать", — aww.
"Щенок друга нашёл, пожалуй, самую удобную позу для сна", — Sepoohroth.
Фото © Reddit / Sepoohroth
"Наша Мишка совсем маленькая, но уже нашла любимую позу для сна", — Upvotes2805.
Фото © Reddit / Upvotes2805
"Я просто не могла не поделиться тем, в каком виде заснул мой кот сегодня", — arabomar.
Фото © Reddit / arabomar
"Он постоянно спит в самых диких позах", — Theshivinator1.
Фото © Reddit / Theshivinator1
"То, как спит наш Лео... впечатляет", — CatUnderYourLegs.
Фото © Reddit / CatUnderYourLegs
"Милее позы для сна просто не придумать", — aww.
Wow
Reddit / priffet, CatUnderYourLegs