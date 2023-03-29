10 фото питомцев, которые спят в таких странных позах, что не рассмеяться просто невозможно

"Наш котёнок спит только так", — priffet.

Фото © Reddit / priffet

"Весьма... интересная поза для того, чтобы спать", — Poached_Polyps.

Фото © Reddit / Poached_Polyps

"Мой котёнок спит..." — Rockyfeller.

Фото © Reddit / Rockyfeller

"Это мой любимый кот. Как минимум потому, что каждый раз спит в самых безумных позах, которые только можно придумать", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Щенок друга нашёл, пожалуй, самую удобную позу для сна", — Sepoohroth.

Фото © Reddit / Sepoohroth

"Наша Мишка совсем маленькая, но уже нашла любимую позу для сна", — Upvotes2805.

Фото © Reddit / Upvotes2805

"Я просто не могла не поделиться тем, в каком виде заснул мой кот сегодня", — arabomar.

Фото © Reddit / arabomar

"Он постоянно спит в самых диких позах", — Theshivinator1.

Фото © Reddit / Theshivinator1

"То, как спит наш Лео... впечатляет", — CatUnderYourLegs.

Фото © Reddit / CatUnderYourLegs

"Милее позы для сна просто не придумать", — aww.