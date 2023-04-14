КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 15:12

10 фото пиццы, глядя на которые понимаешь, ананасы — это ещё не худшее, что может произойти

Все ненавидят начинку с ананасами, но давайте будем честны, это всё — сплошная вкусовщина. Есть такие пиццы, что на них смотреть спокойно не сможет никто. Придётся то и дело морщить нос в отвращении.

"За такое должны сразу в тюрьму сажать", — drgnfire867.

Фото © Reddit / drgnfire867

Фото © Reddit / drgnfire867

"Хватайте его! Это он этот ужас сделал", — wickedishrag.

Фото © Reddit / wickedishrag

Фото © Reddit / wickedishrag

"Не знаю, что меня дёрнуло заказать пиццу в доставке куриных крылышек... Было понятно, что они в этом не особо хороши, но чтобы настолько..." theRealEcho-299.

Фото © Reddit / theRealEcho-299

Фото © Reddit / theRealEcho-299

"Ел эту корейскую пиццу с кукурузой, и мне даже понравилось... Меня теперь посадят?" tomremixed.

Фото © Reddit / tomremixed

Фото © Reddit / tomremixed

"А как вам пицца с... начинкой из пиццы?" berserker1989.

Фото © Reddit / berserker1989

Фото © Reddit / berserker1989

"Смотрите, что я нашёл в Буэнос-Айресе", — DiceGames.

Фото © Reddit / DiceGames

Фото © Reddit / DiceGames

"А я-то думал, почему так хрустит", — i_lost_my_stapler.

Фото © Reddit / i_lost_my_stapler

Фото © Reddit / i_lost_my_stapler

"Мне было любопытно, что такое "Пицца Американо" в меню кафешки в Венеции", — lama579

Фото © Reddit / lama579

Фото © Reddit / lama579

"Ну и мерзость", — ChemicalFennel3.

Фото © Reddit / ChemicalFennel3

Фото © Reddit / ChemicalFennel3

"Нашёл где-то в Сети. Её забыли в ящике в раздевалке в 2010-м..." Mett_Bleck.

Фото © Reddit / Mett_Bleck

Фото © Reddit / Mett_Bleck

10 удивительно странных кулинарных сочетаний, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы

10 удивительно странных кулинарных сочетаний, которые взорвут ваши вкусовые рецепторы

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Reddit / drgnfire867, i_lost_my_stapler

Сергей Трофимов
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