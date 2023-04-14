10 фото пиццы, глядя на которые понимаешь, ананасы — это ещё не худшее, что может произойти
Все ненавидят начинку с ананасами, но давайте будем честны, это всё — сплошная вкусовщина. Есть такие пиццы, что на них смотреть спокойно не сможет никто. Придётся то и дело морщить нос в отвращении.
"За такое должны сразу в тюрьму сажать", — drgnfire867.
Фото © Reddit / drgnfire867
"Хватайте его! Это он этот ужас сделал", — wickedishrag.
Фото © Reddit / wickedishrag
"Не знаю, что меня дёрнуло заказать пиццу в доставке куриных крылышек... Было понятно, что они в этом не особо хороши, но чтобы настолько..." — theRealEcho-299.
Фото © Reddit / theRealEcho-299
"Ел эту корейскую пиццу с кукурузой, и мне даже понравилось... Меня теперь посадят?" — tomremixed.
Фото © Reddit / tomremixed
"А как вам пицца с... начинкой из пиццы?" — berserker1989.
Фото © Reddit / berserker1989
"Смотрите, что я нашёл в Буэнос-Айресе", — DiceGames.
Фото © Reddit / DiceGames
"А я-то думал, почему так хрустит", — i_lost_my_stapler.
Фото © Reddit / i_lost_my_stapler
"Мне было любопытно, что такое "Пицца Американо" в меню кафешки в Венеции", — lama579
Фото © Reddit / lama579
"Ну и мерзость", — ChemicalFennel3.
Фото © Reddit / ChemicalFennel3
"Нашёл где-то в Сети. Её забыли в ящике в раздевалке в 2010-м..." — Mett_Bleck.
Фото © Reddit / Mett_Bleck
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Reddit / drgnfire867, i_lost_my_stapler