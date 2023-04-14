10 фото пиццы, глядя на которые понимаешь, ананасы — это ещё не худшее, что может произойти

"За такое должны сразу в тюрьму сажать", — drgnfire867.

Фото © Reddit / drgnfire867

"Хватайте его! Это он этот ужас сделал", — wickedishrag.

Фото © Reddit / wickedishrag

"Не знаю, что меня дёрнуло заказать пиццу в доставке куриных крылышек... Было понятно, что они в этом не особо хороши, но чтобы настолько..." — theRealEcho-299.

Фото © Reddit / theRealEcho-299

"Ел эту корейскую пиццу с кукурузой, и мне даже понравилось... Меня теперь посадят?" — tomremixed.

Фото © Reddit / tomremixed

"А как вам пицца с... начинкой из пиццы?" — berserker1989.

Фото © Reddit / berserker1989

"Смотрите, что я нашёл в Буэнос-Айресе", — DiceGames.

Фото © Reddit / DiceGames

"А я-то думал, почему так хрустит", — i_lost_my_stapler.

Фото © Reddit / i_lost_my_stapler

"Мне было любопытно, что такое "Пицца Американо" в меню кафешки в Венеции", — lama579

Фото © Reddit / lama579

"Ну и мерзость", — ChemicalFennel3.

Фото © Reddit / ChemicalFennel3

"Нашёл где-то в Сети. Её забыли в ящике в раздевалке в 2010-м..." — Mett_Bleck.