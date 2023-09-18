В Белгороде ищут вандалов, которые подожгли Z-конструкцию и попали на видео

Неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы "Z" на проспекте Ватутина в Белгороде. О ночном инциденте сообщил мэр города Валентин Демидов. Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись передали в полицию, которая пообещала помочь найти вандалов.

"Также камера зафиксировала машины, которые останавливались и пытались помочь. Благодарю всех и особенно того молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.