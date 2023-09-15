В Уфе неизвестный сжёг автомобиль замглавы администрации Благовещенского района

В Уфе неизвестный поджёг машину чиновника администрации Благовещенского района, курирующего вопросы строительства и ЖКХ. Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 15 сентября, сообщает телеграм-канал SHOT.

В Уфе неизвестный ночью поджёг машину чиновника администрации Благовещенского района. Видео © SHOT

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, поджог совершил мужчина со скрытым лицом. Известно, что Mitsubishi Outlander стоимостью три миллиона рублей принадлежит заместителю главы администрации Благовещенского района Никите Дмитриеву.

"Мы установили по камерам, что в 02:00 неизвестный человек подошёл и заложил какой-то пакет. В 02:50 произошёл хлопок, после этого машина загорелась", — сказал чиновник.

Машина восстановлению не подлежит. В настоящее время разыскивают преступника. Дмитриев связывает это со своей профессиональной деятельностью.