В Москве неизвестные сожгли авто главного конструктора ГЛОНАСС

По данным телеграм-канала, примерно в два часа ночи неизвестные пробрались на закрытую парковку на улице Исаковского в районе Строгино и подожгли авто. Потом они перепрыгнули через забор, поскольку не смогли открыть дверь, и убежали. Пламя в дальнейшем перекинулось на Mazda и BMW, которые стояли рядом. Прибывшие на место спасатели потушили пожар, но к тому моменту машина конструктора уже сгорела, а две другие получили сильные повреждения.