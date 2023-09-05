В Москве неизвестные сожгли авто главного конструктора ГЛОНАСС
SHOT: В Москве неизвестные сожгли авто главного конструктора ГЛОНАСС Бабакова
Последствия поджога машины конструктора ГЛОНАСС Бабакова в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Двое неизвестных подожгли Toyota Land Cruiser Валерия Бабакова — главного конструктора Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Судя по кадрам, опубликованным SHOT, машина полностью сгорела.
В Москве сожгли машину конструктора ГЛОНАСС Валерия Бабакова. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, примерно в два часа ночи неизвестные пробрались на закрытую парковку на улице Исаковского в районе Строгино и подожгли авто. Потом они перепрыгнули через забор, поскольку не смогли открыть дверь, и убежали. Пламя в дальнейшем перекинулось на Mazda и BMW, которые стояли рядом. Прибывшие на место спасатели потушили пожар, но к тому моменту машина конструктора уже сгорела, а две другие получили сильные повреждения.
Стоит отметить, что Бабаков работает гендиректором конструкторского бюро "Навис". Предприятие производит аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений. Ранее Бабаков руководил работами по созданию первых в СССР приборов, которые используют сигналы спутниковых систем "Цикада", "Парус" и "Транзит".
Ранее в Воронеже бизнесмен заявил о поджоге его BMW для получения страховки в размере 8,3 млн рублей. Однако в результате выяснилось, что спалил авто его друг, причём об этом они договорились заранее.