День рекламщика, Международный день снежного барса, Евлампий-зимоуказатель: Праздники и приметы 23 октября Сегодня, 23 октября 2023 года, в России отмечаются два праздника, посвящённые довольно молодым профессиям. А ещё этот день связан с темой сохранения прекрасного животного и вопросом о том, какими должны быть современные библиотеки. 22 октября, 21:01 23 октября отмечается День работников рекламы в России. Фото © Freepik

День работников рекламы в России

23 октября в России отмечается профессиональный праздник — День работников рекламы. Вот что о нём известно: праздник российский, неофициальный

отмечается ежегодно 23 октября, дата не смещается

был введён в 1994 году по частной инициативе

отмечается представителями отрасли в их коллективах.

День работников рекламы, который также называют Днём рекламщика, — это профессиональный праздник представителей многих профессий, в том числе составителей рекламы, рекламных дизайнеров, рекламодателей, маркетологов, пиарщиков и так далее. Считается, что в России он появился по частной инициативе в 1994 году: один из рекламных агентов получил 23 октября свой первый заказ на рекламу в крупном издании и предложил считать именно этот день профессиональным праздником. Идею поддержали, и постепенно это вошло в традицию.

Слово "реклама" в русский язык пришло из латинского — образовалось от глагола reclamo, то есть "кричу, выкрикиваю". Как гласит крылатая фраза, реклама — двигатель торговли. Сейчас мы её видим повсюду — на телевидении, в смартфоне, на улицах, слышим по радио. Но мы редко задумываемся, что за этим всем стоит целая большая отрасль, которая позволяет бизнесу рассказать о себе будущим клиентам.

Сегодняшняя реклама — целая сложная наука со своими законами и правилами. На продвижение товаров и услуг тратятся огромные суммы. История рекламы насчитывает много веков, но цель у неё всегда была одна — выделять товар среди конкурентов, увеличивать продажи. Что касается Дня рекламщика, то он, несмотря на отсутствие официального признания, становится в России всё популярнее, ведь значимость самой рекламы растёт.

День организатора мероприятий (День event-менеджера)

23 октября — День организатора мероприятий. Фото © Freepik

23 октября отмечается ещё один профессиональный праздник — День организатора мероприятий (Event Organizers Day), или День event-менеджера. Рассказываем о нём: это международный профессиональный праздник

официально не утверждён

отмечается ежегодно 23 октября, дата не меняется.

День организатора мероприятий разошёлся по миру из США, как и название самой профессии. Event-менеджеры организуют вечеринки, корпоративы, фестивали, свадьбы, выезды коллектива на природу и банкеты. Причём они должны делать это так, чтобы виновникам торжества и гостям оставалось только отдыхать и праздновать.

Как появился в Америке этот праздник и почему отмечается именно 23 октября, теперь уже неясно. Предполагается, что он связан с запуском первого Диснейленда и появлением там организаторов праздников. Спустя десятки лет эта профессия стала признанной в разных странах. Ведь масштабные мероприятия, которые требуют привлечения к их проведению специалистов разных сфер деятельности, сложно организовать человеку без опыта и соответствующих навыков. Нужно уделять внимание тысячам мелочей, начиная от аренды зала, заканчивая положением шаров на стенах и салфеток на столе. Настоящий профессионал воплощает пожелания заказчика и достигает поставленных задач с учётом его интересов и выделенного бюджета. В этой профессии никак без креативности, стрессоустойчивости, умения договариваться и быстро принимать решения.

Международный день снежного барса

23 октября отмечается Международный день снежного барса. Фото © ТАСС / DPA

23 октября в России отмечается праздник, посвящённый очень красивому животному, — Международный день снежного барса. Предлагаем узнать о нём больше: это часть интернациональной кампании по защите барса

провозглашён в 2013 году в Киргизии на Всемирном форуме по сохранению снежного барса

приурочен к дате проведения той конференции

в рамках празднования проводятся выставки, конференции, семинары.

Снежный барс, или, как ещё называют, ирбис, обитает на территории чуть более десятка стран, среди которых и Россия. Эта дикая кошка имеет статус редкого или исчезающего вида, занесена в национальные Красные книги. Также она находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).

Среди крупных кошачьих снежный барс — единственный постоянный обитатель высокогорий Центральной Азии. Живут они в скалах альпийской и субальпийской зон высокогорий, где обитают копытные животные. В России находится незначительная часть ареала ирбиса, лишь несколько групп в горах Алтае-Саянского экорегиона. В природе барс живёт до 20 лет. Это игривые животные, которые любят поваляться в снегу, съехать с крутой горки на спине, погреться на солнце.

На планете осталось всего около четырёх тысяч особей этого прекрасного хищника, из них лишь около 70–90 живут в России. Минприроды нашей страны принимает меры, направленные на сохранение и приумножение численности данного вида.

Международный день школьных библиотек

23 октября отмечается Международный день школьных библиотек. Фото © Агентство "Москва"

23 октября 2023 года в России отмечается также праздник под названием Международный день школьных библиотек (International School Library Day). Несколько фактов о нём: празднуется с 1999 года под эгидой ЮНЕСКО

отмечается ежегодно в четвёртый понедельник октября

в 2023 году выпадает на 23 октября

к нему приурочены различные акции в школьных библиотеках.

Инициатором этого праздника стала Международная ассоциация школьных библиотек (IASL). Отмечается он как день, так и как целый месячник, направленный на развитие этих хранилищ знаний. Цель — подчеркнуть, что школа играет важную роль в приобщении детей к книге. Важны усилия и учителей, и библиотекарей. Нужно делать из библиотеки центр внеурочной и проектной деятельности с удобным и современным доступом к знаниям.

В России Международный месячник школьных библиотек впервые провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова "Школьная библиотека — на повестке дня". С тех пор подобные мероприятия проводятся уже традиционно. Работники библиотек делятся опытом, придумывают свежие форматы для учеников, узнают о новых технологиях в своём деле.

Нужно отметить, что кроме международных дня и месячника школьных библиотек российские школьные библиотекари отмечают свой подобный праздник весной: Общероссийский день библиотек приходится на 27 мая.

Приметы 23 октября

Евлампий-зимоуказатель

Русская православная церковь 23 октября чтит память святых мучеников Евлампия и Евлампии — родных брата и сестры, которые жили в начале IV века в городе Никомидии. При императоре Максимиане (284–305) юношу-христианина отвели на суд и потребовали, чтобы он отрёкся от Христа. Евлампий отказался, и его жестоко истязали. Его сестра Евлампия сама пришла в суд и объявила, что она тоже христианка. Её тоже пытали, а затем бросили в раскалённую печь. Затем брата обезглавили, а сестра скончалась от мук.

На Руси для этого дня придумали свой праздник, никак не связанный с этим сюжетом. 23 октября отмечали день Евлампия-зимоуказателя. По погоде гадали, какой будет зима. Ещё одно название этого дня — Евлампий-светильник. Оно связано с ритуалом очищения дома от нечистой силы. Нужно было зажечь длинную лучину. Если она тухла, то жильё нужно было очищать от бесов при помощи особых обрядов. Считалось, не к добру на Евлампия покупка новой одежды, уборка дома, для девушек — ношение украшений. Также Евлампиев день считается неблагополучным для свадеб.

Погодные приметы 23 октября

Идут дожди — снега не ждать до праздника Казанской иконы Богоматери (4 ноября).

Восточный ветер подул — к холодам.

На верхушке ивы зелёные листья — весна будет ранняя.

Месяц повёрнут рогами на север — зима уже близко.

Именинники 23 октября

23 октября именины у российского актёра Павла Деревянко. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Сегодня, 23 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Антон

Ефим

Иннокентий

Кирилл

Павел

Сергей

Степан

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев