Всё ещё путаете эти профессии? Тогда мы идём к вам! Дни работников рекламы и маркетинга в России Ежегодно в октябре в России отмечают два похожих праздника — День работников рекламы и День маркетолога. Вместе с Life.ru разбираемся, чем отличается деятельность работников этих двух смежных специальностей, а заодно узнаём интересные факты о рекламе. 22 октября, 21:01 Маркетологи и рекламщики выполняют схожие задачи и отмечают профессиональные праздники с разницей всего в два дня — 23 октября и 25 октября. Фото © freepik

Когда отмечают День маркетолога и День рекламщика

В СССР, как известно, секса не было. С этим многие не согласятся, а вот почти полное отсутствие рекламы — факт неоспоримый. В обществе всеобщего дефицита товары и так бойко раскупались, а за некоторыми и вовсе выстраивались длинные очереди. Правда, наряду с плакатами "Слава КПСС!" появлялись баннеры с призывами "Летайте самолётами Аэрофлота" и "Храните деньги в сберегательной кассе", но, так как летать было больше нечем, а хранить негде, рекламой эти плакаты назвать было трудно. Другое дело — советские товары, неплохо продававшиеся за границей. Среди них были, например, изделия из янтаря, чёрная икра, туркменские ковры, фотоаппараты "Зенит", советский вездеход "Нива" (не поверите, но один из автосайтов США включил эту машину в список 12 самых надёжных внедорожников всех времён). На рынках, где царила свободная конкуренция, все эти товары надо было продвигать. С этой целью 25 октября 1975 года в Министерстве внешней торговли СССР было создано Управление по маркетингу и рекламе. Именно сотрудники этого ведомства первыми в нашей стране стали отмечать День маркетолога. Сегодня это праздник всех, кто причастен к сфере маркетинга (от англ. marketing — "рыночная деятельность"). Дата его фиксированная — 25 октября. Праздник пока не прошёл официальную процедуру государственного учреждения и выходным днём не является.

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История праздника рекламщиков и маркетологов

День работников рекламы, отмечаемый немного раньше, имеет менее официозную историю. Считается, что инициатором Дня рекламщика выступил Алан Ардасенов. В далёком 1994 году Алан был студентом и подрабатывал в газетах рекламным агентом. Начал он с издания "Деловой экспресс", а спустя несколько месяцев сотрудничал уже с двумя десятками рекламодателей. Через год количество его клиентов удвоилось. Ещё через год Алан основал свою рекламно-издательскую группу "Ардасенов". Однажды, найдя в старых бумагах запись о своём первом заказе на рекламу (всего на десять долларов!), он решил, что дата этого договора — 23 октября 1994 года — может стать его профессиональным праздником. Когда информация об этой инициативе разошлась по СМИ, к ней присоединились широкие массы специалистов в области рекламы. Однако серьёзные масштабы праздник приобрёл несколько позже. 23 октября 2001 года Алан арендовал ночной клуб "Матрица", чтобы отпраздновать День рекламщика вместе с коллегами и партнёрами. На следующий, 2002 год, он снял столичный клуб на Мантулинской улице и собрал под одной крышей уже полтысячи коллег. С тех пор День работника рекламы стали праздновать в России и СНГ, отмечая праздник застольем и тусовками. День рекламщика становится в России всё популярнее, ведь в сфере рекламных профессий работает сегодня немало специалистов. Это не только рекламные агенты, но и дизайнеры, PR-менеджеры, event-менеджеры, а в последнее время, с развитием социальных сетей в Интернете, — SMM-менеджеры, таргетологи, SEO-оптимизаторы, контент-менеджеры, копирайтеры и другие. Да и многие маркетологи считают этот праздник своим. Как и День маркетолога, День работника рекламы не является официальным государственным праздником и выходным днём. Дата его фиксированная, отмечается ежегодно 23 октября.

Рекламщик и маркетолог: отличия и сходства

Если коротко: маркетинг включает в себя рекламу, но ею не исчерпывается. Главное отличие между маркетологом и рекламщиком заключается в фокусировке целей. Рекламщик сосредоточен на создании и распространении рекламы с целью привлечения внимания к продукту или услуге. Неслучайно это слово произошло от латинского reclamare — выкрикивать. То есть задача рекламщика, образно говоря, громко крикнуть, привлечь наше внимание к продукту или услуге. Маркетолог, с другой стороны, занимается более широким спектром задач, включая изучение рынка, анализ потребностей и поведения потребителей, разработку стратегий ценообразования и управления связями с клиентами. В то время как работа рекламщика в большей степени связана с привлечением клиентов, маркетолог стремится не только привлечь, но и удовлетворить потребности клиентов с помощью ряда мероприятий, способствующих удержанию целевой аудитории. Если перед рекламным агентством стоит задача проведения рекламной кампании, то она будет включать не только рекламу как таковую. Обычно маркетинг включает в себя ценообразование, товарную политику, прогнозирование и изучение спроса, рекламную деятельность, связи с общественностью и другие мероприятия, направленные на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. Причём рыночные потребности должны отвечать и запросам потребителей, и интересам бизнеса. В ходе таких кампаний рекламщики обычно работают под руководством маркетологов. Конечно, иногда маркетолог и сам может быть рекламщиком, но это считается менее эффективным для решения комплексных задач маркетинга.

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Где и сколько учат на маркетолога

В России более 180 вузов и 250 колледжей, в которых можно учиться на маркетолога. В колледжах учатся два-три года и получают среднее специальное образование, в вузах обучаются до пяти лет и получают высшее образование в избранной области. Выучиться на маркетолога можно в вузе по специальности "маркетинг". Также можно закончить специализированные курсы по маркетингу. Высшее образование для маркетолога не обязательно, но и может дать дополнительные конкурентные преимущества.

Выучиться на маркетолога можно в следующих вузах:

Московский технологический институт

Институт международных экономических связей

Московский финансово-юридический университет

ИОМ РАНХиГС — Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС

Московский технический университет связи и информатики

РГГУ — Российский государственный €гуманитарный университет

РУДН — Российский университет дружбы народов

НИУ МЭИ — Национальный исследовательский университет МЭИ

Финансовый университет при Правительстве РФ.

Интересные факты о рекламе, рекламщиках и маркетологах

Египетский папирус, сообщающий о продаже рабов, считается первой рекламой в письменной форме. Он хранится в Лондонском музее.

Самая древняя наружная реклама была найдена на руинах древнеегипетского города Мемфис. Она была высечена на каменной колонне примерно в 500 году до нашей эры и сообщала: "Здесь живёт Минос с Кипра, способный толковать сны благодаря богам за справедливые деньги".

Каждый год в мире на рекламу тратится около 500 миллиардов долларов.

К 65 годам человек в среднем успевает просмотреть около двух миллионов рекламных видеороликов.

Первый рекламный билборд появился в Америке в 1900 году.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, самой дорогой рекламой является четырёхминутный рекламный ролик Chanel No. 5 The Film, в котором снялась Николь Кидман. Его стоимость составила 44 миллиона долларов.

В бразильском городе Сан-Паулу полностью отсутствует наружная реклама, а на автобанах в Германии запрещено устанавливать рекламные щиты.

В рекламе часов их стрелки всегда показывают 10:10, в первую очередь чтобы не закрывать название бренда. Кроме того, расположенные таким образом стрелки похожи на улыбку и могут положительно повлиять на покупателя.

Современный человек за день встречает около 3000 рекламных объявлений, но запоминает лишь несколько. То, что осталось у него в голове, — результат правильной работы специалистов по рекламе.

Профессия маркетолога родилась в начале XX века. Первые лекции по маркетингу стали читать в Калифорнийском, Мичиганском и Иллинойском университетах.

Маркетологи, продвигающие продукты пищевой промышленности, считаются самой многочисленной группой рекламодателей.

Больше всего жалоб на рекламу получил австралийский ролик клиники Advanced Medical Institute об эректильной дисфункции. Чтобы продемонстрировать эффективность лечения, жена по сюжету ролика использовала эрекцию мужа в качестве ступеньки, доставая что-то с высокого шкафа.

В Нью-Йорке на тротуарном покрытии встречается довольно пикантная реклама — "Отсюда заметно, что вам пора приобрести новое бельё".

Большинство детской продукции рекламируется в расчёте на "фактор нытья". Подсчитано, что достаточно девяти слёзных просьб ребёнка о покупке, чтобы родитель сдался.

Некоторые исследователи утверждают, что реклама является самой значительной и влиятельной формой искусства на Земле.

Как отмечают день работников рекламы и маркетинга в России

День специалиста по рекламе и День маркетолога — праздники, похожие ещё и тем, что их принято отмечать в кругу коллег. Обычно в этот день в рекламных и маркетинговых агентствах награждают отличившихся сотрудников и проводят корпоративы, которые проходят довольно весело и непринуждённо. В каждой компании придумывают свои фишки: возможно, не каждый человек со стороны поймёт эти профессиональные шутки.