Празднуем День HR-менеджера 2023 в России Без этих специалистов не обойтись ни на одном предприятии, ведь через них проходит каждый сотрудник — от собеседования при приёме на работу до увольнения или проводов на пенсию. 20 сентября отмечают День HR-менеджера (или кадровика). 19 сентября, 21:01 HR-менеджеры, или, как их называют по-старому, кадровики, отметят свой профессиональный праздник в России 20 сентября. Фото © Edmond Dantès / Pexels

Ключевая задача для обеспечения высоких показателей деятельности любого предприятия, учреждения, организации — подбор квалифицированного персонала. Кадры необходимо обучать и мотивировать, вести их учёт, разрабатывать перечень должностных обязанностей. И сотрудники, призванные выполнять эти функции, тоже имеют свой профессиональный праздник. Когда его отмечают HR-специалисты и кадровики, в чём между ними разница и как можно поздравить своего друга-эйчара? Обо всём этом — в материале Лайфа.

Когда отмечают День HR-специалиста и кадровика

День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом (HR — от английского — human resources), который отмечается всеми кадровиками и работниками отдела кадров в третью среду сентября.



Но на этом не всё. Кадровики празднуют свой день ещё 20 мая и 12 октября. Но как так вышло, что специалисты по подбору персонала имеют аж три профессиональных праздника в году? Об этом далее.

Международный день HR (International HR Day)

Международный день HR — это признание и празднование ценности и положительного влияния HR на организацию и её сотрудников. Он отмечается 20 мая. По данным Европейской ассоциации управления людьми, тема Международного дня кадровика 2023 года: "Формирование нового будущего". Эта тема указывает на роль HR как движущей силы в построении грядущей работы, которая будет более инклюзивной, приемлемой и устойчивой. Празднование Международного дня HR также означает, что вы, как HR-специалист, можете позаботиться о себе и приобрести навыки, необходимые для успешной работы сейчас и в будущем.

Чем занимается HR-менеджер? Есть ли разница между эйчаром и кадровиком? И как правильно отвечать на вопрос о том, кем ты себя видишь через пять лет? Отвечает Мария Жирова, HR-менеджер Оренбургского филиала АО "Уфанет". Видео © YouTube / "10 минут, чтобы узнать о профессии HR-менеджер" / "UTV Оренбург"

День HR-менеджера в России

День HR-менеджера отмечается в третью среду сентября в России, на Украине, в Беларуси и других странах СНГ. Праздник имеет неофициальный статус. В 2023 году он проходит 20 сентября. В торжествах участвуют сотрудники отдела кадров.



Подбор и мотивация квалифицированного персонала обеспечивают высокие показатели деятельности компаний. Сотрудникам, которые ищут, обучают, стимулируют, ведут учёт кадров, разрабатывают перечень должностных инструкций, посвящён профессиональный праздник.

День кадровика

Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отдела кадров российских предприятий, фирм и организаций. В этот день в 1918 году было принято решение организовать советскую милицию, где впервые появился кадровый аппарат органов внутренних дел. С течением времени праздник успешно признали и многие другие предприятия.

В чём разница между кадровиком, HR-специалистом и рекрутером

Рекрутер, HR-менеджер, headhunter (хедхантер), специалист по кадровому делопроизводству (он же кадровик) — всё это разные специальности. Рекрутер занимается наймом и подбором персонала, HR-менеджер работает с уже сложившимся коллективом, помогает адаптироваться новым сотрудникам, проводит оценку работы и обучает. Хедхантеры занимаются поиском топ-менеджеров, руководителей, генеральных директоров на вакантные места, а специалист по кадровому делопроизводству заведует всей документацией, которая касается кадрового дела. Что самое интересное, все эти специальности можно совмещать друг с другом. Например, случается, что HR-менеджер выполняет функции рекрутера (пока окончательно не выдохнется!). Или рекрутер триедин в одном лице — может ещё и бумажную работу вести. Но тут уже зависит от руководителя, объёма работы и вашего желания усидеть на двух стульях. Рекрутер, кстати, может быть штатным специалистом, а может работать сам на себя. Это хороший плюс данной профессии. Но не будем забегать вперёд. Итак, подытожим. Рекрутер — это специалист, который ищет и подбирает сотрудников по запросу работодателя, проводит с ними собеседование (иногда ещё и тестирование), а дальше передаёт их, как ценный груз, либо руководителю, либо кадровику.

Особенности профессии кадровика

Кадровик (специалист отдела кадров, менеджер по персоналу или инспектор по кадрам) — это сотрудник компании, который занимается кадровым делопроизводством и несёт ответственность за формирование кадровой политики предприятия. Деятельность кадровика осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, согласно Положению об отделе кадров непосредственно самой организации, её уставом, внутренним распорядком, приказами руководства и должностной инструкцией.

Какими навыками должен обладать HR-специалист

Требования профессии таковы, что, окончив лишь курсы, стать профессионалом в этой области невозможно. Требуется высшее или среднее профессиональное образование. При этом наличие юридического образования открывает широкие перспективы для трудоустройства в отдел кадров, а при окончании профильных курсов позволяет претендовать на должность руководителя отдела кадров в средней и крупной компании.

Как поздравить кадровика и HR-менеджера

Ну и напоследок давайте разберёмся, что можно подарить эйчару на его праздник. И на самом деле интересных вариантов немало.





Аксессуары для рабочего места. Сюда можно отнести и различные предметы канцелярии, и периферийные устройства для компьютера. Настенные или напольные часы. Чтобы сотрудник ценил своё время. Сертификаты. Многим могут прийтись по душе сертификаты для активного отдыха, расслабленного отдыха или сертификаты на прохождение онлайн-курсов. Билеты на мероприятия. Концерты музыкальных групп, стендапы, поход в театр, посещение спортивного матча и так далее. Главное — заранее учесть интересы коллеги, чтобы случайно не отправить его на неприятное ему мероприятие. Хороший алкоголь или графин для хранения крепких напитков. Любой подарок для женщин можно дополнить букетом цветов, и многие обрадуются такому дополнению. Кстати, букеты можно составлять не только из цветов, но и из фруктов, мягких игрушек, орехов, колбас и маленьких бутылок с алкоголем. Такой подарок понравится не только женщинам, но и мужчинам.

Авторы Андрей Ананьев