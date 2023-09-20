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Празднуем День HR-менеджера 2023 в России

Без этих специалистов не обойтись ни на одном предприятии, ведь через них проходит каждый сотрудник — от собеседования при приёме на работу до увольнения или проводов на пенсию. 20 сентября отмечают День HR-менеджера (или кадровика).

19 сентября, 21:01
<p>HR-менеджеры, или, как их называют по-старому, кадровики, отметят свой профессиональный праздник в России 20 сентября. Фото © <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4344860/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Edmond Dantès / Pexels </a></p>

HR-менеджеры, или, как их называют по-старому, кадровики, отметят свой профессиональный праздник в России 20 сентября. Фото © Edmond Dantès / Pexels

Ключевая задача для обеспечения высоких показателей деятельности любого предприятия, учреждения, организации — подбор квалифицированного персонала. Кадры необходимо обучать и мотивировать, вести их учёт, разрабатывать перечень должностных обязанностей. И сотрудники, призванные выполнять эти функции, тоже имеют свой профессиональный праздник. Когда его отмечают HR-специалисты и кадровики, в чём между ними разница и как можно поздравить своего друга-эйчара? Обо всём этом — в материале Лайфа.

Когда отмечают День HR-специалиста и кадровика

День HR-менеджера — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом (HR — от английского — human resources), который отмечается всеми кадровиками и работниками отдела кадров в третью среду сентября.

Но на этом не всё. Кадровики празднуют свой день ещё 20 мая и 12 октября. Но как так вышло, что специалисты по подбору персонала имеют аж три профессиональных праздника в году? Об этом далее.

Международный день HR (International HR Day)

Международный день HR — это признание и празднование ценности и положительного влияния HR на организацию и её сотрудников. Он отмечается 20 мая.

По данным Европейской ассоциации управления людьми, тема Международного дня кадровика 2023 года: "Формирование нового будущего". Эта тема указывает на роль HR как движущей силы в построении грядущей работы, которая будет более инклюзивной, приемлемой и устойчивой. Празднование Международного дня HR также означает, что вы, как HR-специалист, можете позаботиться о себе и приобрести навыки, необходимые для успешной работы сейчас и в будущем.

Чем занимается HR-менеджер? Есть ли разница между эйчаром и кадровиком? И как правильно отвечать на вопрос о том, кем ты себя видишь через пять лет? Отвечает Мария Жирова, HR-менеджер Оренбургского филиала АО "Уфанет". Видео © YouTube / "10 минут, чтобы узнать о профессии HR-менеджер" / "UTV Оренбург"

День HR-менеджера в России

День HR-менеджера отмечается в третью среду сентября в России, на Украине, в Беларуси и других странах СНГ. Праздник имеет неофициальный статус. В 2023 году он проходит 20 сентября. В торжествах участвуют сотрудники отдела кадров.

Подбор и мотивация квалифицированного персонала обеспечивают высокие показатели деятельности компаний. Сотрудникам, которые ищут, обучают, стимулируют, ведут учёт кадров, разрабатывают перечень должностных инструкций, посвящён профессиональный праздник.

День кадровика

Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отдела кадров российских предприятий, фирм и организаций.

В этот день в 1918 году было принято решение организовать советскую милицию, где впервые появился кадровый аппарат органов внутренних дел. С течением времени праздник успешно признали и многие другие предприятия.

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В чём разница между кадровиком, HR-специалистом и рекрутером

Рекрутер, HR-менеджер, headhunter (хедхантер), специалист по кадровому делопроизводству (он же кадровик) — всё это разные специальности. Рекрутер занимается наймом и подбором персонала, HR-менеджер работает с уже сложившимся коллективом, помогает адаптироваться новым сотрудникам, проводит оценку работы и обучает. Хедхантеры занимаются поиском топ-менеджеров, руководителей, генеральных директоров на вакантные места, а специалист по кадровому делопроизводству заведует всей документацией, которая касается кадрового дела.

Что самое интересное, все эти специальности можно совмещать друг с другом. Например, случается, что HR-менеджер выполняет функции рекрутера (пока окончательно не выдохнется!). Или рекрутер триедин в одном лице — может ещё и бумажную работу вести. Но тут уже зависит от руководителя, объёма работы и вашего желания усидеть на двух стульях. Рекрутер, кстати, может быть штатным специалистом, а может работать сам на себя. Это хороший плюс данной профессии. Но не будем забегать вперёд.

Итак, подытожим. Рекрутер — это специалист, который ищет и подбирает сотрудников по запросу работодателя, проводит с ними собеседование (иногда ещё и тестирование), а дальше передаёт их, как ценный груз, либо руководителю, либо кадровику.

Особенности профессии кадровика

Кадровик (специалист отдела кадров, менеджер по персоналу или инспектор по кадрам) — это сотрудник компании, который занимается кадровым делопроизводством и несёт ответственность за формирование кадровой политики предприятия.

Деятельность кадровика осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, согласно Положению об отделе кадров непосредственно самой организации, её уставом, внутренним распорядком, приказами руководства и должностной инструкцией.

Какими навыками должен обладать HR-специалист

Требования профессии таковы, что, окончив лишь курсы, стать профессионалом в этой области невозможно. Требуется высшее или среднее профессиональное образование. При этом наличие юридического образования открывает широкие перспективы для трудоустройства в отдел кадров, а при окончании профильных курсов позволяет претендовать на должность руководителя отдела кадров в средней и крупной компании.

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Как поздравить кадровика и HR-менеджера

Ну и напоследок давайте разберёмся, что можно подарить эйчару на его праздник. И на самом деле интересных вариантов немало.

  1. Аксессуары для рабочего места. Сюда можно отнести и различные предметы канцелярии, и периферийные устройства для компьютера.
  2. Настенные или напольные часы. Чтобы сотрудник ценил своё время.
  3. Сертификаты. Многим могут прийтись по душе сертификаты для активного отдыха, расслабленного отдыха или сертификаты на прохождение онлайн-курсов.
  4. Билеты на мероприятия. Концерты музыкальных групп, стендапы, поход в театр, посещение спортивного матча и так далее. Главное — заранее учесть интересы коллеги, чтобы случайно не отправить его на неприятное ему мероприятие.
  5. Хороший алкоголь или графин для хранения крепких напитков.
  6. Любой подарок для женщин можно дополнить букетом цветов, и многие обрадуются такому дополнению. Кстати, букеты можно составлять не только из цветов, но и из фруктов, мягких игрушек, орехов, колбас и маленьких бутылок с алкоголем. Такой подарок понравится не только женщинам, но и мужчинам.
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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