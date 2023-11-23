Москвичей предупредили о двух фазах снегопадов и огромных сугробах

Прогнозом погоды на текущую неделю поделился с жителями Москвы ведущий специалист прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он рассказал, что в столице ожидаются две фазы сильных снегопадов, которые образуют 15-сантиметровые сугробы.

По его словам, первую фазу стоит ждать уже сегодня, 23 ноября, в 16–18 часов. В этот день снежный покров составит два-три сантиметра, тогда как к пятнице он вырастет до пяти-шести сантиметров.

"Однако это будет не самый сильный снегопад на неделе. Сильный снег ожидает жителей столицы в ночь с воскресенья на понедельник, 26–27 ноября. В это время количество осадков может достичь 15 сантиметров, а порывы ветра составят до 17 метров в секунду", — передаёт слова эксперта "Вечерняя Москва".

Начиная с четверга холод на время отступит, отмечает метеоролог. 23 ноября в городе будет от -6 до -1 градуса по Цельсию, тогда как 24 и 25 ноября — от -1 до -3 градусов. В воскресенье столбики термометров покажут значения от -1 до -6 градусов. Ночью температура опустится до -10 градусов.

В пятницу, по словам эксперта, показатели атмосферного давления достигнут 718 миллиметров, а в воскресенье вырастут до 742 миллиметров ртутного столба.