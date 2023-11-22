Московские аэропорты рассказали, как готовятся к снегопаду
Аэропорты Москвы сообщили о работе в штатном режиме и готовности к непогоде
Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме и готовы к сложным погодным условиям. Об этом сообщает РИА "Новости".
Аэропорт Домодедово готов к затяжному снегопаду. Воздушная гавань полностью укомплектована. В частности, специалисты подготовили более ста единиц снегоуборочной техники и машин для распределения реагентов против гололедицы. Также проводится противообледенительная обработка самолётов. По данным аэропорта, в расписании нет отменённых рейсов на фоне метеоусловий.
"В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлётно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололёдных реагентов", — сообщили в Шереметьево. Там упомянули, что все рейсы выполняются по расписанию.
Никаких изменений не отмечает и аэропорт Внуково. Все службы работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе авиагавани. Аналогичная ситуация в аэропорту Жуковский.
А ранее сообщалось, что москвичам не стоит ожидать сильного снегопада до конца недели. А вот температура воздуха заметно опустится. В частности, ночью 23 ноября может быть до –13 градусов, а днём — от –5 до –7. Эти показатели характерны для второй половины декабря.
ТАСС / Антон Белицкий