Московские аэропорты рассказали, как готовятся к снегопаду

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме и готовы к сложным погодным условиям. Об этом сообщает РИА "Новости".

Аэропорт Домодедово готов к затяжному снегопаду. Воздушная гавань полностью укомплектована. В частности, специалисты подготовили более ста единиц снегоуборочной техники и машин для распределения реагентов против гололедицы. Также проводится противообледенительная обработка самолётов. По данным аэропорта, в расписании нет отменённых рейсов на фоне метеоусловий.

"В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлётно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололёдных реагентов", — сообщили в Шереметьево. Там упомянули, что все рейсы выполняются по расписанию.

Никаких изменений не отмечает и аэропорт Внуково. Все службы работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе авиагавани. Аналогичная ситуация в аэропорту Жуковский.