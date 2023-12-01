Метеочувствительный кардиолог рассказал, как пережить мощный геошторм таким, как он
Кардиолог Мамедов: При магнитной буре нужно хорошо высыпаться и больше гулять
На Землю снова обрушился геомагнитный шторм, а значит, всем метеочувствительным сильно поплохело. Многие уже жалуются на головную боль и усталость, а также проблемы с сердцем. Однако профессор-кардиолог Мехман Мамедов рассказал, что есть способ пережить опасный период.
Прежде всего он посоветовал быть начеку гипертоникам — им больше всех необходимо следить за давлением. При этом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит принимать обычные препараты и всегда иметь запасные, которые были назначены врачом на случай обострения.
Вместе с тем не следует эмоционально загружаться, нервничать и накручивать себя. Стресс во время магнитных бурь лишь ухудшит ситуацию и окажет негативное влияние на самочувствие. По словам доктора, в такое время нужно постараться хорошо спать, достаточно пить, отдыхать и бывать на свежем воздухе. При этом физические нагрузки лучше на время ограничить.
"Я и сам метеочувствительный человек и могу подтвердить: бури влияют на самочувствие", — приводит его слова kp.ru.
Лайф рассказывал, что на планету обрушилась очередная экстремально сильная магнитная буря. Как рассказывал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, геошторм грозит мигренями, замедлением капиллярного кровотока, болями в спине, тяжестями в ногах и ухудшением настроения. К счастью, терпеть осталось недолго — буря завершится уже в 15 часов сегодняшнего дня.
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