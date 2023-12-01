Метеочувствительный кардиолог рассказал, как пережить мощный геошторм таким, как он

На Землю снова обрушился геомагнитный шторм, а значит, всем метеочувствительным сильно поплохело. Многие уже жалуются на головную боль и усталость, а также проблемы с сердцем. Однако профессор-кардиолог Мехман Мамедов рассказал, что есть способ пережить опасный период.

Прежде всего он посоветовал быть начеку гипертоникам — им больше всех необходимо следить за давлением. При этом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит принимать обычные препараты и всегда иметь запасные, которые были назначены врачом на случай обострения.

Вместе с тем не следует эмоционально загружаться, нервничать и накручивать себя. Стресс во время магнитных бурь лишь ухудшит ситуацию и окажет негативное влияние на самочувствие. По словам доктора, в такое время нужно постараться хорошо спать, достаточно пить, отдыхать и бывать на свежем воздухе. При этом физические нагрузки лучше на время ограничить.

"Я и сам метеочувствительный человек и могу подтвердить: бури влияют на самочувствие", — приводит его слова kp.ru.