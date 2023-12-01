Синоптик рассказал, когда закончится обрушившийся на Землю геомагнитный шторм

Экстремально сильная магнитная буря, которая обрушилась на нашу планету, продлится до 15 часов сегодняшнего дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Умеренные и сильные уровни магнитных бурь прогнозируются 1 декабря с 03:00 до 15:00 часов", — рассказал синоптик.

По словам специалиста, геошторм может стать причиной мигреней, замедления капиллярного кровотока, а также ухудшения настроения, излишней возбудимости, воспаления суставов, боли в спине и тяжести в ногах.