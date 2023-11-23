Метеозависимым россиянам могут разрешить уходить на больничные

Разрешить брать больничные россиянам, которые страдают от магнитных бурь, предложил глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Он уверен, что такие бури крайне негативно влияют на здоровье.

"Партия направила обращение в Министерство здравоохранения с просьбой принципиально пересмотреть отношение к фактору магнитных бурь. Магнитные бури объявляют всё чаще, и их крайне негативное воздействие на организм людей, особенно в возрасте после 40 лет, теперь общеизвестно. Давно пора предоставить метеозависимым людям право брать бюллетени на один-три дня на период сильных магнитных бурь", — приводит слова Малинковича РИА "Новости".

Глава партии считает, что период магнитных бурь должен быть внесён в перечень официально признанных заболеваний в России, так как представляет угрозу здоровью граждан с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, по словам Малинковича, в больницах страны должны ввести специальную должность, на которой бы работали эксперты по магнитным бурям.