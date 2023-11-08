Физик рассказал, какой магнитной буре человечество не сможет противостоять

Недавно произошедшая магнитная буря не была суперштормом. Об этом заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв. По его словам, такое событие было бы сравнимо с падением метеорита.

"В этот раз действительно была ошибка на сутки по времени и довольно сильная ошибка по силе бури: G3 вместо прогнозируемого уровня G1. Но всё же это был не супершторм. Супершторм — это буря уровня G5, и я не представляю, чтобы такое событие сейчас можно было проглядеть", — сказал эксперт в беседе с aif.ru.

По его словам, в случае возникновения супершторма человечество узнает о нём за пару дней. Однако за это время не получится сделать ничего, что могло бы препятствовать стихийной катастрофе такого масштаба. Богачёв считает, что у людей на данном этапе существования нет средств для этого.