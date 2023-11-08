Физик рассказал, какой магнитной буре человечество не сможет противостоять
Физик Богачёв: Произошедшая магнитная буря не была суперштормом
Недавно произошедшая магнитная буря не была суперштормом. Об этом заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв. По его словам, такое событие было бы сравнимо с падением метеорита.
"В этот раз действительно была ошибка на сутки по времени и довольно сильная ошибка по силе бури: G3 вместо прогнозируемого уровня G1. Но всё же это был не супершторм. Супершторм — это буря уровня G5, и я не представляю, чтобы такое событие сейчас можно было проглядеть", — сказал эксперт в беседе с aif.ru.
По его словам, в случае возникновения супершторма человечество узнает о нём за пару дней. Однако за это время не получится сделать ничего, что могло бы препятствовать стихийной катастрофе такого масштаба. Богачёв считает, что у людей на данном этапе существования нет средств для этого.
"Утешать себя можно лишь тем, что вряд ли события, происходящие раз в миллионы лет, придутся на жизнь какого-то из ближайших поколений", — отметил специалист.
Напомним, 5 ноября на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря, из-за которой в некоторых регионах России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. В связи со случившимся россиян даже предупреждали о неполадках в энергетических системах. Позже выяснилось, что учёные ошиблись в расчётах при оценке мощности солнечной вспышки и скорости запущенного ею потока плазмы, ставших причиной магнитной бури.
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