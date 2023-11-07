МЧС может начать рассылать россиянам СМС-уведомления о магнитных бурях. С таким предложением вице-спикер Госдумы, депутат партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе ведомства Александру Куренкову, сообщает "Лента.ру".

Согласно данным специалистов Минздрава и РАН, метеочувствительные люди чувствуют себя намного хуже во время магнитных бурь: у них наблюдаются скачки давления, упадок сил, головная боль, бессонница и частая смена настроения. Поэтому если бы россияне заранее знали об их наступлении, то смогли бы подготовить себя и свой организм, в частности скорректировать дозу лекарственных препаратов и предотвратить возможные обострения хронических болезней.

"Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о ЧС и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В связи с этим считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе", — говорится в обращении Даванкова.

По словам депутата, жители нашей страны могли бы сами просить сотрудников МЧС присылать им такие предупреждения. При этом он подчеркнул, что услуга должна быть бесплатной.