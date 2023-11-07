Россиян предложили предупреждать о магнитных бурях по СМС
Депутат Даванков предложил МЧС рассылать россиянам СМС о магнитных бурях
МЧС может начать рассылать россиянам СМС-уведомления о магнитных бурях. С таким предложением вице-спикер Госдумы, депутат партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе ведомства Александру Куренкову, сообщает "Лента.ру".
Согласно данным специалистов Минздрава и РАН, метеочувствительные люди чувствуют себя намного хуже во время магнитных бурь: у них наблюдаются скачки давления, упадок сил, головная боль, бессонница и частая смена настроения. Поэтому если бы россияне заранее знали об их наступлении, то смогли бы подготовить себя и свой организм, в частности скорректировать дозу лекарственных препаратов и предотвратить возможные обострения хронических болезней.
"Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о ЧС и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В связи с этим считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе", — говорится в обращении Даванкова.
По словам депутата, жители нашей страны могли бы сами просить сотрудников МЧС присылать им такие предупреждения. При этом он подчеркнул, что услуга должна быть бесплатной.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время магнитные бури всё чаще настигают Землю. Последняя накрыла нашу планету буквально на днях. Специалисты предупреждали о сбоях навигации и связи, а также о возникновении необычного свечения на небе. При этом позже стало известно, что учёные ошиблись в расчётах и выброс ударил по магнитному полю со значительно большей силой, чем предполагалось. Подробнее о том, какими последствиями для Земли обернётся магнитная буря, в нашем материале.
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