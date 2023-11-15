Учёные предупредили о магнитной буре, которая обрушится на Землю на следующей неделе

С 22 по 26 ноября россиян ожидает новая магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН. Учёные присвоили ей статус G1, отметив, что магнитные колебания будут незначительными, однако их всё равно могут почувствовать метеозависимые люди.

Магнитные бури — это явление, которое происходит в околоземном пространстве при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они могут иметь различную продолжительность и интенсивность. Сильные магнитные бури могут вызывать значительные помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, поэтому их изучение и прогнозирование являются важными задачами для научных исследований и защиты технических систем. Кроме того, при сильных магнитных бурях под воздействием возмущённого магнитного поля Земли ухудшается состояние метеозависимых людей.

Напомним, что 5 ноября на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря, благодаря которой в некоторых регионах России наблюдалось необычное северное сияние кроваво-красного цвета. Однако у этого явления есть и другие последствия, значительно более неприятные, чем необычной красоты светопреставление в небесах. Так, россиян предупредили о неполадках в энергетических системах в связи с сильной магнитной бурей, охватившей планету 5 ноября. Специалисты считают, что не исключены сбои навигации и связи, а также возникновение необычного свечения на небе. А позже стало известно, что учёные ошиблись в расчётах при оценке мощности солнечной вспышки и скорости запущенного ею потока плазмы. Выброс ударил по магнитному полю планеты на сутки раньше и со значительно большей силой, чем ожидалось.