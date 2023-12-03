В Росавиации рассказали о работе московских аэропортов на фоне мощного снегопада
В Росавиации заявили, что московские аэропорты работают штатно на фоне непогоды
Московские аэропорты, несмотря на мощный снегопад в воскресенье, 3 декабря, работают штатно. Как отметили в Росавиации, пока самолёты не уходили на запасные аэродромы.
"В условиях сильного ливневого снега аэропорты столичного региона работают штатно. Аэродромные службы периодически чистят взлётно-посадочные полосы. Уходов самолётов на запасные аэродромы нет", — рассказали в ведомстве в беседе с ТАСС.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о метели в столичном регионе с сильным ветром, гололедицей и снежными заносами. Специалисты уточнили, что непогоду принёс южный циклон, который направляется с юго-запада на северо-восток через Центральную Россию.
Как сообщал Лайф, до утра понедельника, 4 декабря, в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Завтра сугробы в столице вырастут с 19 до 28 сантиметров, что в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы. Впрочем, непогода уже парализовала движение автотранспорта. Так, на Новорижском шоссе в ДТП попало более десятка машин.
ТАСС / Артём Коротаев