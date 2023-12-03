В Росавиации рассказали о работе московских аэропортов на фоне мощного снегопада

Московские аэропорты, несмотря на мощный снегопад в воскресенье, 3 декабря, работают штатно. Как отметили в Росавиации, пока самолёты не уходили на запасные аэродромы.

"В условиях сильного ливневого снега аэропорты столичного региона работают штатно. Аэродромные службы периодически чистят взлётно-посадочные полосы. Уходов самолётов на запасные аэродромы нет", — рассказали в ведомстве в беседе с ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о метели в столичном регионе с сильным ветром, гололедицей и снежными заносами. Специалисты уточнили, что непогоду принёс южный циклон, который направляется с юго-запада на северо-восток через Центральную Россию.