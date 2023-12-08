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8 декабря, 08:40

В ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске пострадало восемь человек

<p>Массовая авария на Октябрьском мосту в Новосибирске. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mass54?w=wall-90881902_40784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спасатели МАСС (16+)"</a></p>

Массовая авария на Октябрьском мосту в Новосибирске. Обложка © VK / "Спасатели МАСС (16+)"

В Новосибирске зарегистрировали массовое ДТП с восемью пострадавшими. Об этом сообщили представители муниципальной аварийно-спасательной службы.

"На Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадало восемь человек. Спасатели МАСС провели разведку, сбор информации", — говорится в сообщении.

По информации службы, различные телесные травмы получили водитель и пассажир KIA Rio, а также водитель Nissan Note. Остальные пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.

МЧС: Три человека погибли в ДТП с бензовозом и автобусом в Краснодарском крае

МЧС: Три человека погибли в ДТП с бензовозом и автобусом в Краснодарском крае

Ранее Лайф писал, что пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами. Столкновение произошло в пятидесяти километрах от областного центра. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ян Поланин
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