В ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске пострадало восемь человек

В Новосибирске зарегистрировали массовое ДТП с восемью пострадавшими. Об этом сообщили представители муниципальной аварийно-спасательной службы.

"На Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадало восемь человек. Спасатели МАСС провели разведку, сбор информации", — говорится в сообщении.

По информации службы, различные телесные травмы получили водитель и пассажир KIA Rio, а также водитель Nissan Note. Остальные пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.