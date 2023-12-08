В ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске пострадало восемь человек
Массовая авария на Октябрьском мосту в Новосибирске. Обложка © VK / "Спасатели МАСС (16+)"
В Новосибирске зарегистрировали массовое ДТП с восемью пострадавшими. Об этом сообщили представители муниципальной аварийно-спасательной службы.
"На Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадало восемь человек. Спасатели МАСС провели разведку, сбор информации", — говорится в сообщении.
По информации службы, различные телесные травмы получили водитель и пассажир KIA Rio, а также водитель Nissan Note. Остальные пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.
Ранее Лайф писал, что пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами. Столкновение произошло в пятидесяти километрах от областного центра. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.