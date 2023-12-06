Пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами

Маршрутка столкнулась с двумя грузовиками в 50 километрах от Краснодара. Жертвами аварии стали водитель и четыре пассажира микроавтобуса. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сказано в сообщении краевого МВД.

Трагедия произошла 6 декабря в 20:30 на трассе, соединяющей областной центр и посёлок Верхнебаканский. Виновником ДТП, предварительно, стал водитель КамАЗа, который протаранил впереди идущий пассажирский Mercedes. От удара маршрутку выбросило на встречку, где в этот момент проезжал ещё один большегруз. На кадрах с места аварии видно, что все три автомобиля получили серьёзные повреждения.

Последствия ДТП в Краснодарском крае с участием большегрузов и автобуса. Видео © T.me / 23 МВД

"В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы. На месте работают полицейские", — сказано в сообщении.