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5 декабря, 18:52

В Ленобласти водитель KIA насмерть сбил лося и погиб сам, его спутник в больнице

<p>В Ленобласти водитель KIA насмерть сбил лося и погиб сам. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области</p>

В Ленобласти водитель KIA насмерть сбил лося и погиб сам. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области на автодороге "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга" произошло ДТП со смертельным исходом, когда автомобиль KIA Rio, в котором ехали двое мужчин, врезался в перебегавшего дорогу лося. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба полиции Петербурга.

"5 декабря 2023 года в 17:25 на 38-м километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга" 30-летний водитель, управляя автомобилем "КИА-Рио", совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть", — сказано в публикации.

Водитель от столкновения скончался на месте, его пассажира — мужчину, чья личность не установлена, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Лось, похоже, тоже погиб. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

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Увы, это не единственный подобный случай за последнее время. Так, 1 сентября в Свердловской области другой водитель погиб после столкновения с лосем на трассе.

Юрий Лысенко
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