В Ленобласти водитель KIA насмерть сбил лося и погиб сам, его спутник в больнице
В Ленобласти водитель KIA насмерть сбил лося и погиб сам. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Ленинградской области на автодороге "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга" произошло ДТП со смертельным исходом, когда автомобиль KIA Rio, в котором ехали двое мужчин, врезался в перебегавшего дорогу лося. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба полиции Петербурга.
"5 декабря 2023 года в 17:25 на 38-м километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга" 30-летний водитель, управляя автомобилем "КИА-Рио", совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть", — сказано в публикации.
Водитель от столкновения скончался на месте, его пассажира — мужчину, чья личность не установлена, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Лось, похоже, тоже погиб. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
Увы, это не единственный подобный случай за последнее время. Так, 1 сентября в Свердловской области другой водитель погиб после столкновения с лосем на трассе.