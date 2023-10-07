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6 октября, 22:26

Лось сорвал посадку самолёта из Петербурга в аэропорту Мурманска

В Мурманске самолёт из Петербурга пошёл на второй круг из-за лося на ВПП

Вечером 6 октября самолёт Санкт-Петербург – Мурманск авиакомпании "Россия" вынужден был уйти на второй круг из-за появившегося на полосе лося. Об этом пишет телеграм-канал FrequentFlyers.

Борт уже начал заход на посадку, однако наземные службы аэропорта информировали командира экипажа о наличии на рулёжной дорожке сохатого. У этих животных в разгаре брачный период, поэтому инстинкт самосохранения у самца притупился — и он появился в таком неожиданном месте.

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"Так как в случае испуга животного "лось" шумом садящегося самолёта траектория его движения могла быть непредсказуема, самолёт отправили на второй круг", — сообщила пресс-служба авиакомпании, добавив, что спустя несколько минут посадка воздушного судна прошла успешно.

А ранее водителям напомнили о продолжающемся гоне лосей в Ленинградской области. Как рассказал биолог Павел Глазков, животные в поисках самок могут только за сутки преодолеть десятки и сотни километров.

Обложка ©

Unsplash / Richard Lee

Лариса Сафронова
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