Лось сорвал посадку самолёта из Петербурга в аэропорту Мурманска

Вечером 6 октября самолёт Санкт-Петербург – Мурманск авиакомпании "Россия" вынужден был уйти на второй круг из-за появившегося на полосе лося. Об этом пишет телеграм-канал FrequentFlyers.

Борт уже начал заход на посадку, однако наземные службы аэропорта информировали командира экипажа о наличии на рулёжной дорожке сохатого. У этих животных в разгаре брачный период, поэтому инстинкт самосохранения у самца притупился — и он появился в таком неожиданном месте.

"Так как в случае испуга животного "лось" шумом садящегося самолёта траектория его движения могла быть непредсказуема, самолёт отправили на второй круг", — сообщила пресс-служба авиакомпании, добавив, что спустя несколько минут посадка воздушного судна прошла успешно.