"Напряжённый период": Водителей предупредили о рыскающих в поисках самок лосях под Петербургом

Водителям напомнили о продолжающемся гоне лосей в Ленинградской области. Как рассказал биолог Павел Глазков, животные в поисках самок могут только за сутки преодолеть десятки и сотни километров. Один из парнокопытных даже попал в видеоловушку во Всеволожском районе.

Лось попал в видеоловушку во Всеволожском районе в пригороде Петербурга. Видео © VK / Павел Глазков

"Лесные великаны активно перемещаются по лесу от заката и до рассвета, а днём отдыхают, набираются сил. Такой напряжённый и ответственный период жизни у лосей продлится примерно до середины октября", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".

В этот период рогатые издают звуки, напоминающие глухое мычание или стон, а также почти ничего не едят и сильно худеют. Пробегая окрестности леса, лоси нередко могут выбегать и на дорогу, поэтому на таких участках водителям стоит быть начеку. Там, где установлены предупреждающие знаки, нужно максимально снижать скорость, чтобы ненароком не сбить животное.