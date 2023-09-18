"Напряжённый период": Водителей предупредили о рыскающих в поисках самок лосях под Петербургом
Биолог Глазков напомнил водителям о гоне лосей в Ленобласти
Водителям напомнили о продолжающемся гоне лосей в Ленинградской области. Как рассказал биолог Павел Глазков, животные в поисках самок могут только за сутки преодолеть десятки и сотни километров. Один из парнокопытных даже попал в видеоловушку во Всеволожском районе.
Лось попал в видеоловушку во Всеволожском районе в пригороде Петербурга. Видео © VK / Павел Глазков
"Лесные великаны активно перемещаются по лесу от заката и до рассвета, а днём отдыхают, набираются сил. Такой напряжённый и ответственный период жизни у лосей продлится примерно до середины октября", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".
В этот период рогатые издают звуки, напоминающие глухое мычание или стон, а также почти ничего не едят и сильно худеют. Пробегая окрестности леса, лоси нередко могут выбегать и на дорогу, поэтому на таких участках водителям стоит быть начеку. Там, где установлены предупреждающие знаки, нужно максимально снижать скорость, чтобы ненароком не сбить животное.
Раннее Лайф рассказывал, как в Свердловской области выбежавший посреди ночи на дорогу лось устроил серьёзное ДТП на автодороге Нижний Тагил – Нижняя Салда. В результате столкновения на 47-м километре трассы водитель погиб. Насколько пострадал лось и выжил ли он от полученных травм, неизвестно.
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