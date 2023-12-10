Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на Урале
МВД: Пять человек пострадали в ДТП с участием двух авто в Свердловской области
Кадр с места ДТП в Свердловской области, в котором пострадало пять человек. Обложка © t.me / ГИБДД Свердловской области
Стражи правопорядка Свердловской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали пять человек. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, инцидент произошёл в минувшую субботу недалеко от Краснотурьинска.
Кадр с места ДТП в Свердловской области, в котором пострадало пять человек. Фото © t.me / ГИБДД Свердловской области
По данным канала, авария произошла около половины четвёртого дня по местному времени 9 декабря на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с "КIA-Рио".
В результате случившегося пострадали оба водителя, а также один пассажир отечественного автомобиля и два пассажира иномарки. Люди, находившиеся в салоне "корейца", были отпущены домой на амбулаторное лечение, после того как владелец "КIA-Рио" сдал отрицательный анализ на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина, сидевший за рулём ВАЗа, и его пассажир были госпитализированы. Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, в каком состоянии находился водитель отечественного седана.
Лайф ранее сообщал, что недавно в Новосибирской области произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате пострадали восемь человек.