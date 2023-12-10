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10 декабря, 00:14

Пять человек пострадали при столкновении двух легковушек на Урале

МВД: Пять человек пострадали в ДТП с участием двух авто в Свердловской области

<p>Кадр с места ДТП в Свердловской области, в котором пострадало пять человек. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd_66/4530" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Свердловской области</a></p>

Кадр с места ДТП в Свердловской области, в котором пострадало пять человек. Обложка © t.me / ГИБДД Свердловской области

Стражи правопорядка Свердловской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали пять человек. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, инцидент произошёл в минувшую субботу недалеко от Краснотурьинска.

Кадр с места ДТП в Свердловской области, в котором пострадало пять человек. Фото © t.me / ГИБДД Свердловской области

Кадр с места ДТП в Свердловской области, в котором пострадало пять человек. Фото © t.me / ГИБДД Свердловской области

По данным канала, авария произошла около половины четвёртого дня по местному времени 9 декабря на автодороге Южный подъезд к городу Краснотурьинску. Водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с "КIA-Рио".

В результате случившегося пострадали оба водителя, а также один пассажир отечественного автомобиля и два пассажира иномарки. Люди, находившиеся в салоне "корейца", были отпущены домой на амбулаторное лечение, после того как владелец "КIA-Рио" сдал отрицательный анализ на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, сидевший за рулём ВАЗа, и его пассажир были госпитализированы. Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, в каком состоянии находился водитель отечественного седана.

Пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами

Пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами

Лайф ранее сообщал, что недавно в Новосибирской области произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате пострадали восемь человек.

Алексей Соловьёв
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