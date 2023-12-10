Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 20:14

Ребёнок погиб в серьёзном ДТП в Воронежской области

МВД: Четыре человека пострадали в ДТП в Воронежской области, погиб ребёнок

<p>Последствия ДТП в Нижнедевицком районе Воронежской области, в котором погибла девочка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd36/7224" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Воронежской области</a></p>

Последствия ДТП в Нижнедевицком районе Воронежской области, в котором погибла девочка. Обложка © t.me / Полиция Воронежской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось воскресным днём в Воронежской области. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате погиб малолетний ребёнок.

В ведомстве рассказали, что авария произошла около трёх часов дня 10 декабря в Нижнедевицком районе на 169-м километре автодороги Курск – Саратов. По данным канала, там 34-летняя водитель, управлявшая "киа-соул", вылетела на встречку, где столкнулась с "шевроле-лачетти".

Стражи правопорядка сообщили, что в результате этого ДТП пострадали четыре человека, в числе которых семилетняя девочка. В ведомстве корреспонденту РИА "Воронеж" уточнили, что она доставлена в больницу. В аварии погиб малолетний ребёнок, его возраст не уточняется.

Ребёнок погиб в жутком ДТП с двумя легковушками в Курской области

Ребёнок погиб в жутком ДТП с двумя легковушками в Курской области

Ранее Лайф писал, что в этот же день на северо-востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали двое детей.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров