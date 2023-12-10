Ребёнок погиб в серьёзном ДТП в Воронежской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось воскресным днём в Воронежской области. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате погиб малолетний ребёнок.

В ведомстве рассказали, что авария произошла около трёх часов дня 10 декабря в Нижнедевицком районе на 169-м километре автодороги Курск – Саратов. По данным канала, там 34-летняя водитель, управлявшая "киа-соул", вылетела на встречку, где столкнулась с "шевроле-лачетти".

Стражи правопорядка сообщили, что в результате этого ДТП пострадали четыре человека, в числе которых семилетняя девочка. В ведомстве корреспонденту РИА "Воронеж" уточнили, что она доставлена в больницу. В аварии погиб малолетний ребёнок, его возраст не уточняется.