Ребёнок погиб в жутком ДТП с двумя легковушками в Курской области

Один ребёнок погиб и ещё четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Золотухинском районе Курской области. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, на 53-м километре трассы Курск – Поныри столкнулись Lada Granta и ВАЗ-21214.