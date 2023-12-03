Ребёнок погиб в жутком ДТП с двумя легковушками в Курской области
Один ребёнок погиб и ещё четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Золотухинском районе Курской области. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, на 53-м километре трассы Курск – Поныри столкнулись Lada Granta и ВАЗ-21214.
Место смертельного ДТП в Курской области. Видео © VK / "АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области"
"В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: несовершеннолетний пассажир 2020 г.р. автомобиля "Лада-Гранта", женщина-водитель автомобиля "Лада-Гранта", женщина-пассажир 1966 г.р. автомобиля "Лада-Гранта", женщина-пассажир 1997 г.р. автомобиля "Лада-21214", а несовершеннолетний пассажир 2017 г.р. автомобиля "Лада-Гранта" скончался", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в Саратове столкнулись автобус и припаркованный грузовой автомобиль, пострадало десять человек. Водителя фуры в момент столкновения не было в кабине.
ТАСС / Сергей Мальгавко