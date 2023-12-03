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3 декабря, 11:18

Ребёнок погиб в жутком ДТП с двумя легковушками в Курской области

Один ребёнок погиб и ещё четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Золотухинском районе Курской области. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, на 53-м километре трассы Курск – Поныри столкнулись Lada Granta и ВАЗ-21214.

Место смертельного ДТП в Курской области. Видео © VK / "АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области"

"В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы: несовершеннолетний пассажир 2020 г.р. автомобиля "Лада-Гранта", женщина-водитель автомобиля "Лада-Гранта", женщина-пассажир 1966 г.р. автомобиля "Лада-Гранта", женщина-пассажир 1997 г.р. автомобиля "Лада-21214", а несовершеннолетний пассажир 2017 г.р. автомобиля "Лада-Гранта" скончался", — говорится в опубликованном сообщении.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Константинов
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