Автобус и грузовик столкнулись в жёстком ДТП в Саратове, много пострадавших
В Саратове в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадало 10 человек
В Саратове автобус столкнулся с большегрузом. Обложка © Telegram / Пул Z 64
В Саратове автобус Isuzu столкнулся с припаркованным грузовиком Scania, в результате чего 10 человек пострадали. По данным ТАСС, пятерых из них доставили в больницу, при этом водителя фуры в момент аварии не было в кабине.
Как уточнили в областном правительстве, инцидент произошёл вечером 2 декабря. По предварительным данным, тяжёлых пострадавших нет. Губернатор Роман Бусаргин поручил взять под особый контроль оказание медпомощи пассажирам.
Ранее Лайф писал, что на трассе в Новосибирской области женщина за рулём влетела во встречный грузовик, оба автомобиля оказались в кювете. Двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трёх лет погибли, водитель получила травмы.