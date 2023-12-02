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2 декабря, 17:53

Автобус и грузовик столкнулись в жёстком ДТП в Саратове, много пострадавших

В Саратове в результате ДТП с автобусом и грузовиком пострадало 10 человек

<p>В Саратове автобус столкнулся с большегрузом. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pool_64/5882" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Z 64</a></p>

В Саратове автобус столкнулся с большегрузом. Обложка © Telegram / Пул Z 64

В Саратове автобус Isuzu столкнулся с припаркованным грузовиком Scania, в результате чего 10 человек пострадали. По данным ТАСС, пятерых из них доставили в больницу, при этом водителя фуры в момент аварии не было в кабине.

Как уточнили в областном правительстве, инцидент произошёл вечером 2 декабря. По предварительным данным, тяжёлых пострадавших нет. Губернатор Роман Бусаргин поручил взять под особый контроль оказание медпомощи пассажирам.

Фура влетела в отбойник на МКАД и перекрыла почти всю дорогу

Фура влетела в отбойник на МКАД и перекрыла почти всю дорогу

Ранее Лайф писал, что на трассе в Новосибирской области женщина за рулём влетела во встречный грузовик, оба автомобиля оказались в кювете. Двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трёх лет погибли, водитель получила травмы.

Никита Осипов
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