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28 ноября, 01:46

Фура влетела в отбойник на МКАД и перекрыла почти всю дорогу

Дептранс: Фура перегородила четыре полосы МКАД после столкновения с отбойником

Стала известна причина дорожных заторов в районе 40-го километра МКАД. Как передаёт столичный департамент транспорта в телеграм-канале, там произошла авария с участием грузового автомобиля.

ДТП с грузовиком на МКАД. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

На предоставленных кадрах видно, как большегруз после столкновения с отбойником потерял управление и начал крутиться на проезжей части. В какой-то момент он остановился и перегородил четыре полосы МКАД. В результате автомобилисты были вынуждены осуществлять движение по одной полосе из пяти.

В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. По состоянию на 03:55 по московскому времени движение было восстановлено, сообщили в департаменте.

Под Саратовом в столкновении фуры, бензовоза и легкового авто погибли два человека

Под Саратовом в столкновении фуры, бензовоза и легкового авто погибли два человека

Ранее Лайф писал, что вечером 7 ноября на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, фургон врезался в человека, стоявшего около легкового автомобиля. В результате происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Обложка ©

t.me / "Госавтоинспекция Москвы"

Алексей Соловьёв
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