Фура влетела в отбойник на МКАД и перекрыла почти всю дорогу

Стала известна причина дорожных заторов в районе 40-го километра МКАД. Как передаёт столичный департамент транспорта в телеграм-канале, там произошла авария с участием грузового автомобиля.

ДТП с грузовиком на МКАД. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

На предоставленных кадрах видно, как большегруз после столкновения с отбойником потерял управление и начал крутиться на проезжей части. В какой-то момент он остановился и перегородил четыре полосы МКАД. В результате автомобилисты были вынуждены осуществлять движение по одной полосе из пяти.

В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. По состоянию на 03:55 по московскому времени движение было восстановлено, сообщили в департаменте.