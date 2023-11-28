Фура влетела в отбойник на МКАД и перекрыла почти всю дорогу
Дептранс: Фура перегородила четыре полосы МКАД после столкновения с отбойником
Стала известна причина дорожных заторов в районе 40-го километра МКАД. Как передаёт столичный департамент транспорта в телеграм-канале, там произошла авария с участием грузового автомобиля.
ДТП с грузовиком на МКАД. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"
На предоставленных кадрах видно, как большегруз после столкновения с отбойником потерял управление и начал крутиться на проезжей части. В какой-то момент он остановился и перегородил четыре полосы МКАД. В результате автомобилисты были вынуждены осуществлять движение по одной полосе из пяти.
В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. По состоянию на 03:55 по московскому времени движение было восстановлено, сообщили в департаменте.
Ранее Лайф писал, что вечером 7 ноября на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, фургон врезался в человека, стоявшего около легкового автомобиля. В результате происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
t.me / "Госавтоинспекция Москвы"