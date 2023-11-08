Фургон насмерть сжал мужчину на МКАД, стоявшего у сломанной легковушки
На МКАД фургон врезался в стоящую легковушку, погиб человек
Вечером 7 ноября на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, фургон врезался в человека, стоявшего около легкового автомобиля. Мужчина скончался. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
Мужчина погиб в результате ДТП с фургоном на МКАД. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
На третьей полосе автодороги на аварийных огнях стояли фургон и легковушка, три человека наклонились к багажнику последней. Один из них успел заметить летящий на них грузовой автомобиль и оттащить ближайшего к нему товарища. Однако ещё один находился головой в багажнике и отбежать не успел. Двум другим, не успевшим опомниться от произошедшего, пришлось быстро реагировать и догонять поехавший от удара легковушки фургон.
Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы, прокуратура уже назначила проверку.
Последствия ДТП на МКАД. Видео © t.me / SHOT
Ранее в ДТП в Североуральске погиб спикер муниципальной думы Виктор Ильин. ДТП произошло на трассе Серов – Североуральск – Ивдель, когда Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris.
Кадр из видео Telegram / Дептранс. Оперативно