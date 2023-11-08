Фургон насмерть сжал мужчину на МКАД, стоявшего у сломанной легковушки

Вечером 7 ноября на внешней стороне 82-го километра МКАД, перед развязкой с Дмитровским шоссе, фургон врезался в человека, стоявшего около легкового автомобиля. Мужчина скончался. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

На третьей полосе автодороги на аварийных огнях стояли фургон и легковушка, три человека наклонились к багажнику последней. Один из них успел заметить летящий на них грузовой автомобиль и оттащить ближайшего к нему товарища. Однако ещё один находился головой в багажнике и отбежать не успел. Двум другим, не успевшим опомниться от произошедшего, пришлось быстро реагировать и догонять поехавший от удара легковушки фургон.