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7 ноября, 19:19

Полный пассажиров автобус отправился в крутое пике на юге Италии

Автобус снёс ограждение и слетел с дороги на юге Италии, пострадали 15 пассажиров

<p>Автобус снёс ограждение и слетел с дороги на юге Италии. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/vigilidelfuoco/status/1721949704479560023/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vigili del Fuoco</a></p>

Автобус снёс ограждение и слетел с дороги на юге Италии. Обложка © X / Vigili del Fuoco

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло неподалёку от итальянского города Матера. Из-за технической неисправности ТС пробило ограждение и слетело с дороги в овраг.

Кадры с места аварии опубликовала местная пожарная служба. В ведомстве уточнили, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек, 15 из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Для одного экстренного пассажира был вызван медицинский вертолёт, который оперативно доставил бедолагу в больницу.

Автобус снёс ограждение и слетел с дороги на юге Италии. Обложка © X / Vigili del Fuoco

Автобус снёс ограждение и слетел с дороги на юге Италии. Обложка © X / Vigili del Fuoco

Женщина и ребёнок погибли в ДТП со школьным автобусом под Челябинском

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Илья Пушкарев
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