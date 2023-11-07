Полный пассажиров автобус отправился в крутое пике на юге Италии

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло неподалёку от итальянского города Матера. Из-за технической неисправности ТС пробило ограждение и слетело с дороги в овраг.

Кадры с места аварии опубликовала местная пожарная служба. В ведомстве уточнили, что на момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек, 15 из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Для одного экстренного пассажира был вызван медицинский вертолёт, который оперативно доставил бедолагу в больницу.