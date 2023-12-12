"Лексус" на летней резине зацепил "мерседес" и впечатался в дерево на Новом Арбате

У автомобиля была летняя резина, а водитель не справился с управлением. Попутно машина задела "мерседес". В результате пострадали водитель и пассажир "лексуса", хотя подушки безопасности смягчили удар. Одним из пострадавших стал профессиональный боксëр, кикбоксëр и бывший чемпион по тайскому боксу.Арслан Яллыев, которому и принадлежит "лексус". Спортсмен заявил телеграм-каналу, что с ним "всë хорошо", серьëзных травм он не получил. Вопрос, почему на иномарке была летняя резина боксëр оставил без ответа.