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11 декабря, 21:13

"Лексус" на летней резине зацепил "мерседес" и впечатался в дерево на Новом Арбате

SHOT: "Лексус" на летней резине врезался в дерево на Новом Арбате

Автомобиль "Лексус" на высокой скорости врезался в дерево на Новом Арбате в Москве. ДТП произошло вечером 11 декабря, пострадало два человека, сообщил телеграм-канал SHOT.

В Москве на Новом Арбате "лексус" врезался в дерево. Видео © LIFE

У автомобиля была летняя резина, а водитель не справился с управлением. Попутно машина задела "мерседес". В результате пострадали водитель и пассажир "лексуса", хотя подушки безопасности смягчили удар. Одним из пострадавших стал профессиональный боксëр, кикбоксëр и бывший чемпион по тайскому боксу.Арслан Яллыев, которому и принадлежит "лексус". Спортсмен заявил телеграм-каналу, что с ним "всë хорошо", серьëзных травм он не получил. Вопрос, почему на иномарке была летняя резина боксëр оставил без ответа.

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Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в жутком ДТП под Нижневартовском. Водитель УАЗа допустил выезд на встречную полосу движения, в результате чего не смог избежать столкновения с KIA Rio.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Лариса Сафронова
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