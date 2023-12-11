Ушёл в штопор: Камеры сняли эпичное падение пьяного москвича на Volkswagen с 4-го этажа парковки

Автомобиль Volkswagen Touareg вылетел с четвёртого этажа парковки в московском Митине. Как сообщил SHOT, машина упала на землю, переломив шлагбаум. Инцидент произошёл на Пятницком шоссе.

Пьяный водитель вылетел с четвёртого этажа парковки в Митине. Видео © t.me / SHOT

Водителя забрала скорая. Серьёзных травм он не получил. А вот его железному коню предстоит серьёзный ремонт. Как оказалась, такой финт москвич решил провернуть под воздействием горячительных напитков.