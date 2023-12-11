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11 декабря, 16:27

Ушёл в штопор: Камеры сняли эпичное падение пьяного москвича на Volkswagen с 4-го этажа парковки

Пьяный водитель вылетел с четвёртого этажа парковки в московском Митине

Автомобиль Volkswagen Touareg вылетел с четвёртого этажа парковки в московском Митине. Как сообщил SHOT, машина упала на землю, переломив шлагбаум. Инцидент произошёл на Пятницком шоссе.

Пьяный водитель вылетел с четвёртого этажа парковки в Митине. Видео © t.me / SHOT

Водителя забрала скорая. Серьёзных травм он не получил. А вот его железному коню предстоит серьёзный ремонт. Как оказалась, такой финт москвич решил провернуть под воздействием горячительных напитков.

Двое детей не смогли выбраться из машины, слетевшей с дороги в реку под Иркутском

Двое детей не смогли выбраться из машины, слетевшей с дороги в реку под Иркутском

Ранее Лайф рассказывал, что женщина и двое детей погибли в результате ДТП в Башкирии. Их автомобиль рухнул с моста в реку.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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