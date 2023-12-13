Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса. Водитель погиб, два человека находятся в тяжёлом состоянии, ещё двадцати потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД и прокуратуры.

"Водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса погиб. По состоянию на 15:30 за медицинской помощью обратились двадцать пассажиров автобуса, из которых двое в тяжёлом состоянии", — сообщили в ведомстве предварительную версию, уточнив, что всего в автобусе было 49 пассажиров и водитель.

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса. Фото © Vk / Прокуратура Владимирской области

ДТП случилось в районе 14:00 по Москве на 111-м километре трассы М8 "Холмогоры" в Александровском районе. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб, развёрнуты пункты обогрева. Также туда выехал глава УМВД по Владимирской области Валерий Медведев.

Автобус с костромскими учителями попал в смертельное ДТП по пути в Москву, пострадавших более 20. Фото © Vk / Прокуратура Владимирской области

По информации от администрации Костромской области, автобус с учителями из региона, попавший в ДТП на границе между Ярославской и Владимирской областями, следовал в Москву на праздник. Губернатор области Сергей Ситников отдал распоряжение оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим и связаться с профильными структурами соседних регионов, чтобы обеспечить сопровождение педагогов.