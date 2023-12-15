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15 декабря, 14:42

Лопнувшая труба спровоцировала массовое ДТП в Иркутске, есть пострадавшие

В Иркутске из-за коммунальной аварии 18 легковых машин попали в ДТП

<p>В Иркутске из-за коммунальной аварии почти два десятка машин попали в аварию. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kobzevii/5437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#кобзевнасвязи</a></p>

В Иркутске из-за коммунальной аварии почти два десятка машин попали в аварию. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

В Иркутске 18 автомобилей попали в ДТП из-за коммунальной аварии. Об этом заявил губернатор области Игорь Кобзев.

В Иркутске из-за коммунальной аварии почти два десятка машин попали в ДТП. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

"На Кайской горе в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. По сообщению оперативного дежурного — 18 легковых машин, две грузовых и рейсовый автобус. Дорогу пришлось перекрыть", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что оперативные службы сейчас устраняют последствия ДТП. Иркутские власти направили на место аварийно-спасательные машины, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Глава региона попросил водителей выбирать маршруты объезда. В региональной прокуратуре сообщили, что инцидент произошёл из-за прорыва сети водоснабжения. В ведомстве начали проверку. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов уточнил, что один человек после ДТП госпитализирован, ещё одному оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами

Пять человек погибли в массовом ДТП под Краснодаром с маршруткой и двумя фурами

Ранее Лайф писал, что десятки машин попали в ледяной плен на трассе М4 из-за массовой аварии под Тулой. Ситуацию осложняли погодные условия — из-за аномального снегопада и метели трассу замело.

Никита Осипов
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