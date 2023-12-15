Лопнувшая труба спровоцировала массовое ДТП в Иркутске, есть пострадавшие

В Иркутске 18 автомобилей попали в ДТП из-за коммунальной аварии. Об этом заявил губернатор области Игорь Кобзев.

В Иркутске из-за коммунальной аварии почти два десятка машин попали в ДТП. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

"На Кайской горе в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. По сообщению оперативного дежурного — 18 легковых машин, две грузовых и рейсовый автобус. Дорогу пришлось перекрыть", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что оперативные службы сейчас устраняют последствия ДТП. Иркутские власти направили на место аварийно-спасательные машины, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Глава региона попросил водителей выбирать маршруты объезда. В региональной прокуратуре сообщили, что инцидент произошёл из-за прорыва сети водоснабжения. В ведомстве начали проверку. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов уточнил, что один человек после ДТП госпитализирован, ещё одному оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.