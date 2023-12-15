Лопнувшая труба спровоцировала массовое ДТП в Иркутске, есть пострадавшие
В Иркутске из-за коммунальной аварии 18 легковых машин попали в ДТП
В Иркутске из-за коммунальной аварии почти два десятка машин попали в аварию. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи
В Иркутске 18 автомобилей попали в ДТП из-за коммунальной аварии. Об этом заявил губернатор области Игорь Кобзев.
В Иркутске из-за коммунальной аварии почти два десятка машин попали в ДТП. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи
"На Кайской горе в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП. По сообщению оперативного дежурного — 18 легковых машин, две грузовых и рейсовый автобус. Дорогу пришлось перекрыть", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что оперативные службы сейчас устраняют последствия ДТП. Иркутские власти направили на место аварийно-спасательные машины, чтобы обогреть водителей и пассажиров. Глава региона попросил водителей выбирать маршруты объезда. В региональной прокуратуре сообщили, что инцидент произошёл из-за прорыва сети водоснабжения. В ведомстве начали проверку. Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов уточнил, что один человек после ДТП госпитализирован, ещё одному оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Ранее Лайф писал, что десятки машин попали в ледяной плен на трассе М4 из-за массовой аварии под Тулой. Ситуацию осложняли погодные условия — из-за аномального снегопада и метели трассу замело.