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23 декабря, 09:26

В Ростовской области 4 человека погибли при ДТП легковушки и микроавтобуса

Последствия ДТП с маршруткой под Ростовом. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Ростовской области

Последствия ДТП с маршруткой под Ростовом. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Ростовской области

Четыре человека погибли в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области. ДТП произошло около 7 часов утра. Точное количество пострадавших в результате происшествия уточняется. Известно, что их не менее 15.

Последствия ДТП с маршруткой под Ростовом. Видео © t.me / Госавтоинспекция Ростовской области

Маршрутка ехала из Зернограда в Аксай. Она перевозила работников местной типографии. На 38-м километре трассы микроавтобус лоб в лоб столкнулся с иномаркой. Предварительно, водитель пикапа не справился с управлением.

"23 декабря в 6:45, на 35-м км автодороги Ростов – Ставрополь водитель 1974 г.р., управляя автомобилем "Грейт Вол", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом под управлением водителя 1967 г.р.", — говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

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Ранее Лайф писал, что в минувшую пятницу в Республике Тыва случилось ДТП с участием школьного микроавтобуса. В результате в автобусе пострадали шесть человек из 18 пассажиров — пять несовершеннолетних и один сопровождающий, они госпитализированы.

Александра Мышляева
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