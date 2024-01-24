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23 января, 22:16

Умер Александр Саюталин, сыгравший в "Улицах разбитых фонарей" и "Невском"

Александр Саюталин. Обложка © VK / Александр Саюталин

Александр Саюталин. Обложка © VK / Александр Саюталин

В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни умер актёр театра и кино Александр Саюталин. Некролог опубликовала кинокомпания "Триикс медиа".

"Великолепный актёр, замечательный человек... От имени всей команды... выражаем соболезнования родным и близким Александра", — говорится в сообщении во "ВКонтакте".

Прощание с артистом состоится в четверг, 25 января, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискарёвском проспекте. Начало — в 13:30.

Александр Саюталин родился 26 октября 1963 года в посёлке Шиморское Выксунского района Нижегородской области. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1990 году артиста приняли в труппу Театра имени Ленсовета, где он служил долгие годы. Среди киноработ Саюталина несколько десятков фильмов и сериалов: "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Гаишники", "Такая работа", "Ментовские войны", "Белая стрела. Возмездие", "Невский" и многие другие.

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Ранее стало известно, что в Одессе скончался актёр, литератор и драматург Евгений Хаит, родной брат Ростислава Хаита, одного из основателей театра "Квартет И". Причиной смерти стала остановка сердца.

Лариса Сафронова
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