В Санкт-Петербурге умерла вдова Эдуарда Хиля
Зоя и Эдуард Хиль. Фото © Kino-teatr.ru / ТАСС / Юрий Самолыго
В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умерла вдова знаменитого советского эстрадного певца Эдуарда Хиля Зоя Хиль. Об этом сообщил в телеграм-канале храм Смоленской иконы Божией Матери, где пройдёт церемония прощания.
Зоя Хиль родилась в Ленинграде, окончила Музыкальное училище им. Римского-Корсакова, танцевала в оперной студии Ленконсерватории. Она прожила в счастливом браке с Эдуардом Хилем 54 года и всё это время помогала супругу в концертной деятельности.
Сам эстрадный певец скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.
А ранее сегодня стало известно о смерти супруги главы Дагестана Сергея Меликова. Галина Меликова скончалась после продолжительной болезни.