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В Санкт-Петербурге умерла вдова Эдуарда Хиля

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В Санкт-Петербурге умерла вдова Эдуарда Хиля

2 февраля, 16:05
Зоя и Эдуард Хиль. Фото © Kino-teatr.ru / ТАСС / Юрий Самолыго

Зоя и Эдуард Хиль. Фото © Kino-teatr.ru / ТАСС / Юрий Самолыго

В Санкт-Петербурге на 84-м году жизни умерла вдова знаменитого советского эстрадного певца Эдуарда Хиля Зоя Хиль. Об этом сообщил в телеграм-канале храм Смоленской иконы Божией Матери, где пройдёт церемония прощания.

Зоя Хиль родилась в Ленинграде, окончила Музыкальное училище им. Римского-Корсакова, танцевала в оперной студии Ленконсерватории. Она прожила в счастливом браке с Эдуардом Хилем 54 года и всё это время помогала супругу в концертной деятельности.

Сам эстрадный певец скончался 4 июня 2012 года и похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.

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А ранее сегодня стало известно о смерти супруги главы Дагестана Сергея Меликова. Галина Меликова скончалась после продолжительной болезни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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