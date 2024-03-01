Режиссёр фильма "Цезарь должен умереть" ушёл из жизни вслед за братом
Итальянский режиссёр Паоло Тавиани умер в 92 года
Братья-режиссёры Витторио и Паоло Тавиани (слева направо). Обложка © Shutterstock
Итальянский режиссёр и сценарист Паоло Тавиани скончался в возрасте 92 лет в больнице в окружении родных: жены Лины и детей Эрманно и Валентины. Как сообщает газета Il Messaggero, прощание с мэтром запланировано в римской мэрии на 4 марта.
"92-летний режиссёр Паоло Тавиани скончался сегодня около шести часов вечера в Риме в клинике Villa Pia. Смерть наступила после непродолжительной болезни", — сказано в некрологе.
Режиссёр Паоло Тавиани работал в творческом тандеме со своим братом Витторио. Он ушёл из жизни в 2018 году в возрасте 88 лет. Братья Тавиани подарили публике множество фильмов, которые были отмечены рядом наград. "Цезарь должен умереть" им принёс "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, а драма "Отец-хозяин" — "Золотую пальмовую ветвь", фильм "Ночь святого Лоренцо" завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля и был номинирован на "Оскар".