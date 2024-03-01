Режиссёр фильма "Цезарь должен умереть" ушёл из жизни вслед за братом

Итальянский режиссёр и сценарист Паоло Тавиани скончался в возрасте 92 лет в больнице в окружении родных: жены Лины и детей Эрманно и Валентины. Как сообщает газета Il Messaggero, прощание с мэтром запланировано в римской мэрии на 4 марта.

"92-летний режиссёр Паоло Тавиани скончался сегодня около шести часов вечера в Риме в клинике Villa Pia. Смерть наступила после непродолжительной болезни", — сказано в некрологе.