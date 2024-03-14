В Москве прошла церемония прощания с ведущей "Голубых огоньков" Моргуновой

В храме Троицы Живоначальной при московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского простились со Светланой Моргуновой — народной артисткой России и диктором Центрального телевидения СССР. На видео Life.ru — то, как прошла траурная церемония.

В Москве прошла церемония прощания со Светланой Моргуновой. Видео © Life.ru

Проводить Моргунову в последний путь приехали её родственники, друзья и коллеги по цеху, в том числе композитор Игорь Крутой, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка РФ Клара Новикова, детский хирург Леонид Рошаль и народный артист РФ Александр Розенбаум. Последний, вспоминая Моргунову, назвал её надёжным человеком, а Новикова отметила вечный настрой диктора.

"Она была замечательной, всегда улыбчивой. Я не помню её грустной... Она любила анекдоты, любила юмор, она сама была юмор", — сказала артистка журналистам.