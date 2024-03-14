В Москве прошла церемония прощания с ведущей "Голубых огоньков" Моргуновой
В храме Троицы Живоначальной при московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского простились со Светланой Моргуновой — народной артисткой России и диктором Центрального телевидения СССР. На видео Life.ru — то, как прошла траурная церемония.
В Москве прошла церемония прощания со Светланой Моргуновой. Видео © Life.ru
Проводить Моргунову в последний путь приехали её родственники, друзья и коллеги по цеху, в том числе композитор Игорь Крутой, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка РФ Клара Новикова, детский хирург Леонид Рошаль и народный артист РФ Александр Розенбаум. Последний, вспоминая Моргунову, назвал её надёжным человеком, а Новикова отметила вечный настрой диктора.
"Она была замечательной, всегда улыбчивой. Я не помню её грустной... Она любила анекдоты, любила юмор, она сама была юмор", — сказала артистка журналистам.
Напомним, весть о смерти Светланы Моргуновой пришла 10 марта. Народная артистка России скончалась спустя всего несколько дней после своего 84-го дня рождения. Всероссийскую известность она получила после того, как начала вести "Голубой огонёк" и "Утреннюю почту" на советском телевидении. Причиной кончины стал оторвавшийся тромб.
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