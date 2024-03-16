Ходил с тростью, но и дальше рвался играть: Раскрыты подробности последних дней жизни Ширвиндта

Здоровье, подпорченное ковидом и проблемами с сердцем, не останавливало Александра Ширвиндта от того, чтобы рваться на сцену: он не любил говорить о болезнях, открещивался от этой темы, ссылаясь на преклонный возраст, ходил с тростью, но всё равно планировал в апреле сыграть в Театре сатиры в спектакле "Где мы?!". По словам режиссёра Андрея Житинкина, который является учеником усопшего, окружение легендарного артиста также знало о его плохом самочувствии, но всё равно готовилось к 90-летнему юбилею.

"Все готовились к его юбилею. Даже выбрали ему подарки... Для нас его уход — это шок. Александр Анатольевич начал преподавать почти сразу после того, как сам окончил Щукинское училище... Он умел раскрывать талант в каждом своём студенте", — поделился он в беседе с kp.ru.

Причём и студенты отлично ладили с Ширвиндтом и даже стреляли у него деньги, хотя редко что-то возвращали. А на сцене, продолжил режиссёр, он отдавался на полную и каждый раз уходил с неё в мокрых от пота рубашках, из-за чего подопечные постоянно их меняли.

Однако в жизни, несмотря на внешнюю открытость, Ширвиндт был закрытым, ранимым и обидчивым, но в то же время нежным и благодарным человеком. Например, на выпуске спектакля "Хомо Эректус" от постановки отказались сразу два режиссёра, и это при том, что всё уже было готово, а деньги — потрачены. Тогда артист попросил Житинкина самостоятельно вытащить театр из сложившейся ситуации.