Названы дата и место прощания с Александром Ширвиндтом

Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом пройдёт 18 марта в московском Театре сатиры, президентом которого он являлся. Об этом сообщил сын актёра Михаил.

"Церемония пройдёт в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры", — сказал он в беседе с ТАСС.