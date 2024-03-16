Регион

Уведомления отключены

16 марта, 13:49

Названы дата и место прощания с Александром Ширвиндтом

Прощание с Александром Ширвиндтом пройдёт 18 марта в московском Театре сатиры

Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом пройдёт 18 марта в московском Театре сатиры, президентом которого он являлся. Об этом сообщил сын актёра Михаил.

"Церемония пройдёт в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры", — сказал он в беседе с ТАСС.

"Добрейший человек": Лещенко рассказал о последнем подарке от Ширвиндта
"Добрейший человек": Лещенко рассказал о последнем подарке от Ширвиндта

Напомним, Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. За свою долгую карьеру легендарный артист отличился в том числе в кино, среди его работ "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и "12 стульев". В последние годы народный артист РСФСР страдал от проблем с сердцем, и именно это, предварительно, стало причиной смерти. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким актёра, отметил легендарность его фигуры для отечественного театра и кино.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов
  • Новости
  • александрширвиндт
  • Утраты
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров