Названы дата и место прощания с Александром Ширвиндтом
Прощание с Александром Ширвиндтом пройдёт 18 марта в московском Театре сатиры
Прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом пройдёт 18 марта в московском Театре сатиры, президентом которого он являлся. Об этом сообщил сын актёра Михаил.
"Церемония пройдёт в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры", — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. За свою долгую карьеру легендарный артист отличился в том числе в кино, среди его работ "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и "12 стульев". В последние годы народный артист РСФСР страдал от проблем с сердцем, и именно это, предварительно, стало причиной смерти. Его похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким актёра, отметил легендарность его фигуры для отечественного театра и кино.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев