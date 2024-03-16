Басилашвили рассказал об уникальных человеческих качествах Ширвиндта
Олег Басилашвили назвал смерть Александра Ширвиндта большим несчастьем
Олег Басилашвили и Александр Ширвиндт. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв, Михаил Джапаридзе
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт был очень хорошим, умным, добрым и талантливым человеком. Об этом заявил актёр Олег Басилашвили, который назвал большим несчастьем смерть друга.
"Ушёл очень хороший, умный, добрый и талантливый человек. Он обладал такими человеческими качествами, которые вряд ли найдутся у большинства людей. Нас с ним связывали очень тёплые дружеские отношения. И его уход из жизни для меня является большим несчастьем", — сказал народный артист СССР в беседе с телеканалом "Звезда".
Напомним, Александра Ширвиндта не стало 15 марта, народный артист РСФСР скончался на 90-м году жизни. В последние годы он страдал от серьёзных проблем с сердцем, предварительно, именно это стало причиной смерти. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в столице, а прощание пройдёт в Театре сатиры.