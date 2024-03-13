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Актёр из "Звёздных войн" умер после долгой болезни

Британский актёр из "Звёздных войн" Майкл Калвер умер в 85 лет

13 марта, 14:59
Майкл Калвер в роли капитана имперского корабля Лорта Ниды. Кадр из фильма © "Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар"

Майкл Калвер в роли капитана имперского корабля Лорта Ниды. Кадр из фильма © "Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар"

Британский актёр Майкл Калвер, которого зрители помнят по фильму "Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар", ушёл из жизни в 85 лет. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на агентов артиста.

Майкл Калвер. Фото © wikipedia.org

Майкл Калвер. Фото © wikipedia.org

Трагедия произошла 27 февраля. Актёр умер от продолжительной болезни, с которой ему пришлось бороться последние годы. Наиболее яркой ролью Калвера стал капитан имперского корабля Лорт Нида. Кроме того, актёр сыграл в таких лентах, как "Поездка в Индию", "Триллер на диване", "Возвращение Шерлока Холмса". Всего на его счету свыше 50 фильмов.

Умер актёр из фильма "Хозяйка тайги" Олег Рябцов
Умер актёр из фильма "Хозяйка тайги" Олег Рябцов

Ранее сообщалось, что адмирал в отставке, экс-сенатор Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в ночь на 13 марта. Он был старшим сыном легендарного президента Франции Шарля де Голля. Последние годы он проживал в учреждении для инвалидов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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