Актёр из "Звёздных войн" умер после долгой болезни Британский актёр из "Звёздных войн" Майкл Калвер умер в 85 лет 13 марта, 14:59 Майкл Калвер в роли капитана имперского корабля Лорта Ниды. Кадр из фильма © "Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар"

Британский актёр Майкл Калвер, которого зрители помнят по фильму "Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар", ушёл из жизни в 85 лет. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на агентов артиста.

Майкл Калвер. Фото © wikipedia.org

Трагедия произошла 27 февраля. Актёр умер от продолжительной болезни, с которой ему пришлось бороться последние годы. Наиболее яркой ролью Калвера стал капитан имперского корабля Лорт Нида. Кроме того, актёр сыграл в таких лентах, как "Поездка в Индию", "Триллер на диване", "Возвращение Шерлока Холмса". Всего на его счету свыше 50 фильмов.

Ранее сообщалось, что адмирал в отставке, экс-сенатор Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в ночь на 13 марта. Он был старшим сыном легендарного президента Франции Шарля де Голля. Последние годы он проживал в учреждении для инвалидов.

Авторы Татьяна Миссуми